غزة : ثلاثة شهداء بينهم مصور صحفي في خروقات اسرائيلية لوقف إطلاق النار

غزة / سما/

استشهد ثلاثة مواطنين بينهم مصور صحفي في خروقات اسرائيلية متفرقة في قطاع غزة.

واعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد مصور صحفي في غارة وقعت وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مراسلنا ان الشهيد المصور هو محمود وادي في العشرينيات من العمر وقد استشهد في المناطق الآمنة فيما اصيب مصور آخر بجراح.

وفي حي الزيتون شرق مدينة غزة استشهد المواطن طارق شحيبر برصاص قناصة الاحتلال.

ونقل الشهيد إلى المشفى المعمداني بالبلدة القديمة بغزة.

كما استشهد مواطن ثالث بإطلاق نار شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وقتلت اسرائيل خلال وقف إطلاق النار ٣٥٦ مواطن واصابت أكثر من ٩٠٠ واعتقلت ٢٨ اخرين.