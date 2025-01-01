قطر تأمل في دفع “حماس” وإسرائيل لبحث المرحلة الثانية في غزة “قريبا جدا”..

سما / وكالات /

أعربت قطر، إحدى دول الوساطة في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الثلاثاء عن أملها دفع حركة حماس وإسرائيل إلى بدء المباحثات بشأن المرحلة الثانية منه “قريبا جدا”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحافي في الدوحة “نعتقد أنه علينا دفع الطرفين إلى المرحلة الثانية في أقرب وقت ممكن”، في إشارة إلى اتفاق الهدنة في غزة الذي تم التوصل إليه بناء على مقترح أميركي، ويسري منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.

ولفت الى أن المحادثات ستشمل نقاطا شائكة مثل مصير مقاتلي حماس المحاصرين داخل أنفاق تقع في منطقة تحت السيطرة الإسرائيلية بجنوب القطاع.

هذا وأعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الثلاثاء، أن بلاده تنسق مع الولايات المتحدة لرئاسة مشتركة لمؤتمر إعمار قطاع غزة، وعقده في أقرب وقت.

جاء ذلك وفق ما ذكره عبد العاطي في مؤتمر صحفي بالعاصمة الألمانية برلين، التي وصلها الاثنين في زيارة رسمية غير معلنة المدة، تهدف إلى تعزيز علاقات البلدين ومناقشة قضايا إقليمية ودولية.

وقال عبد العاطي ردا على سؤال بهذا الشأن: “نتشاور مع الولايات المتحدة لتكوين رئاسة مشتركة لمؤتمر الإعمار، وننسق بشأن موعد”.

وأضاف: “نأمل التوافق على توقيت في أسرع وقت ممكن لعقد هذا المؤتمر”.

وتعد تصريحات الوزير المصري أول تعليق لبلاده بعد عدم عقد المؤتمر في موعده الذي كان مقررا نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.