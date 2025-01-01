الشرطة تضبط" وكرا "للمخدرات في أريحا

رام الله/سما/

اعلنت شرطة مكافحة المخدرات في أريحا، وباسناد من الأمن الوطني، فجر اليوم الثلاثاء ، ضبط 31 بلاطة حشيش بوزن 3.1 كغم ، وقبضت على 3 أشخاص يشتبه بتجارتهم للمخدرات.

وذكرت الشرطة أنها استصدرت أمر تفتيش من النيابة العامة، لمنزل المشتبه بهم، وضبطت كميات من مادة يشتبه بأنها الحشيش المخدر.

واكدت الشرطة توقيف المشتبه بهم ومتابعة الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وأكدت الشرطة أنها ماضية في اجراءاتها الحازمة ضد تجار المخدرات، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة الوطن وأبنائه.