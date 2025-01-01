  1. الرئيسية
مصادر : لقاء مسؤولي الشاباك مع رئيس المخابرات المصرية "لم يسفر عن نتائج"

الثلاثاء 02 ديسمبر 2025 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر : لقاء مسؤولي الشاباك مع رئيس المخابرات المصرية "لم يسفر عن نتائج"



القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر مصرية أن اللقاء الذي جمع رئيس المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، برئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، دافيد زيني، في القاهرة مساء أول من أمس، لم يُسفِر عن أي نتائج ملموسة.

وبحسب صحيفة الاخبار اللبنانية فقد أبلغ رشاد الجانب الإسرائيلي رفض القاهرة عدداً من المقترحات الإسرائيلية بشأن إعادة إعمار القطاع، خصوصاً منها السيناريو القائم على حصر إعادة الإعمار في المنطقة الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي جنوبي غزة، مجدّداً التزام مصر بما تمّ التوافق عليه في اجتماعات شرم الشيخ.

كما أبدى رشاد، خلال لقائه زيني، تحفّظات القاهرة حيال ترتيبات القوة الدولية التي تسعى الولايات المتحدة إلى تشكيلها، محذّراً من أن غياب ضمانات بعدم وجود انتهاكات جوية من جانب تل أبيب لا يزال يعرقل هذه الجهود، خصوصاً في ظلّ تردّد دول عديدة في إرسال جنودها إلى غزة.

وفي المقابل، يواصل المسؤولون الإسرائيليون التأكيد أن تفكيك سلاح حركة حماس في غزة، وسلاح حزب الله في لبنان، يبقى مهمة حصرية للجيش الإسرائيلي. واعتبر مسؤول أمني إسرائيلي رفيع، في حديث إلى صحيفة يسرائيل هيوم، أنه لا جهة أخرى قادرة على إنجاز هذه المهمة.

