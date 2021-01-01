آخر التقارير الطبية حول صحة ترامب.. هذا ما كشفه الرنين المغناطيسي

القدس المحتلة/سما/

أظهرت صورة الرنين المغناطيسي التي خضع لها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تشرين الأول/أكتوبر أن حالة قلبه وأوعيته الدموية “ممتازة”، وفق تقرير لطبيبه نشرته الرئاسة الأميركية الإثنين.

وقال طبيب البيت الأبيض شون باربابيلا “بشكل عام، يُظهر جهازه القلبي الوعائي صحة ممتازة. كما أن صور البطن طبيعية تماما. وتبدو كلّ الأعضاء الرئيسية سليمة للغاية وتتمتّع بتروية جيدة”.

وكانت صحة ترامب البالغ 79 عاما، قد أثارت تساؤلات بعدما كشف أنّه خضع لصورة رنين مغناطيسي، وهي فحص غير مألوف عادة ضمن الزيارات الطبية الروتينية.

لكنّ تقرير الطبيب أوضح أنّ الفحص كان “وقائيا” يهدف خصوصا إلى “رصد أي مشكلات محتملة سلفا وتأكيد حالته الصحية العامة”.

وبات ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 الرئيس المنتخب الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة.

وظلّت مسألة عمر الرئيس موضع نقاش خلال السنوات الأخيرة، خصوصا خلال ولاية جو بايدن (2021-2025) الذي أظهر علامات ضعف متكررة.

ورغم أن التساؤلات المحيطة بعمر ترامب أقل حدّة ممّا كانت عليه مع سلفه، لا يزال الرئيس الجمهوري يواجه أسئلة وتكهنات حيال وضعه الصحي.

وكانت صور قد أظهرت كدمات على يده اليمنى، وبيّنت لقطات أخرى وجود طبقة سميكة من المكياج تخفيها.

وأكّد البيت الأبيض أن تلك الكدمات ناجمة عن “مصافحات متكررة” إضافة إلى تناوله الأسبيرين كعلاج للقلب والأوعية الدموية.