إجلاء عشرات الأسر المحاصرة في منطقة التفاح شرقي غزة

غزة/سما/

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث استهدف القصف الإسرائيلي مناطق عدة شرقي خانيونس، جنوباً، ونفذ غارة جوية شرقي مدينة غزة، شمالاً.

وأفاد الدفاع المدني في قطاع غزة أن طواقمه توجهت بعد التنسيق عبر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" إلى منطقة التفاح في شارع صلاح الدين بمدينة غزة، مضيفاً أنها تمكنت من إجلاء إصابتين (طفل وسيدة) وعشرات الأسر التي حاصرها جيش الاحتلال في منازلها وسط نيران دباباته وطائراته المسيّرة.

من جانب آخر، أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن ما يدخل من شاحنات إلى قطاع غزة لا يلبّي إطلاقاً الحدّ الأدنى من الاحتياجات الأساسية للسكان. وأوضح في بيان، نقلته قناة الحركة عبر تليغرام، أن معظم الشاحنات التي يسمح الاحتلال بدخولها مخصّصة للقطاع التجاري، وتحمل مواد تكميلية لا تُعدّ ضرورية للمواطنين في ظل الكارثة الإنسانية القائمة.

يأتي ذلك، بينما ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي قتله علاء الدين خضر، "مسؤول وحدة النخبة" في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في مدينة غزة، وذلك في غارة نفذها في الـ22 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. كذلك أعلن قتل من ادعى أنهما "مسلحان" فلسطينيان اجتازا الخط الأصفر شمالي قطاع غزة، وزعم أنهما شكلا "تهديداً مباشراً".

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول تسعة شهداء جرى انتشال جثامينهم، وإصابة واحدة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي الشهداء 356، والإصابات 909، والجثامين التي جرى انتشالها 616. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70 ألفاً و112 شهيداً و170 ألفاً و986 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.