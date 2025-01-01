هدف قاتل في الدقيقة الأخيرة.. "الفدائي" يفوز على قطر في افتتاح كأس العرب

الدوحة / سما /

خطف منتخب فلسطين "الفدائي" فوزا قاتلا من نظيره القطري بهدف نظيف، وذلك في افتتاح بطولة كأس العرب 2025، التي تحتضنها قطر في نسختها الـ11.

وغلب الحذر على أحداث الشوط الأول بين المنتخبين دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى المنتخبين.

وفي الشوط الثاني لاحت أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، وأهدر لاعبو فلسطين أكثر من فرصة محققة لتحقيق الانتصار.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل السلبي بين المنتخبين، خطف منتخب فلسطين هدف الانتصار عن طريق سلطان البريك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90+5 من زمن المباراة.

وتأهل منتخب فلسطين إلى كأس العرب بانتصاره على ليبيا بركلات الترجيح (4-3) بعد التعادل السلبي في المباراة، التي أُقيمت في جولة التصفيات.

وآخر مباراة جمعت قطر وفلسطين كتنت في دور الـ16 من كأس آسيا 2023، حيث انتصر وقتها العنابي القطري بهدفين مقابل هدف.