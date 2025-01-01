  1. الرئيسية
الاحتلال يعلن اغتيال منفذ عملية الدهس الخليل

الثلاثاء 02 ديسمبر 2025 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعلن اغتيال منفذ عملية الدهس الخليل



الخليل/سما/

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، صباح اليوم عن استشهاد الفتى مهند طارق محمد الزغير (17 عامًا)، متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل، واحتجز جثمانه.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أعدمت الشهيد الزغير ميدانيًا في منطقة واد أعزيز قرب أبو دعجان غرب الخليل، داخل سيارة.

وزعمت قوات الاحتلال أن الفتى الزغير نفّذ عملية دهس غرب الخليل، أسفرت عن إصابة مجندة بجروح طفيفة، وفقًا للرواية الإسرائيلية.

وعقب الحادثة، فرض الاحتلال حصارا أمنيًا شاملاً على مدينة الخليل، حيث أغلق جميع مداخلها بالبوابات الحديدية، وشنّ عمليات بحث واسعة في مناطق شمال غرب المدينة، تخللها محاصرة عدد من المستشفيات، من بينها المستشفى الأهلي ومستشفى الميزان ومجمد علي المحتسب.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل تعود لعائلة الزغير في شارع السلام بمدينة الخليل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

ولا يزال جيش الاحتلال يفرض طوقا امنيا على مدينة الخليل.

