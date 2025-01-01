  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأونروا: الاحتلال يحتجز 6 آلاف شاحنة إغاثية تكفي غزة لثلاثة أشهر

الثلاثاء 02 ديسمبر 2025 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: الاحتلال يحتجز 6 آلاف شاحنة إغاثية تكفي غزة لثلاثة أشهر



غزة /سما/

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز نحو 6 آلاف شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإغاثية، تكفي لسد احتياجات القطاع لمدة 3 أشهر كاملة، إضافة إلى مئات الآلاف من الخيام والأغطية المخصصة لـ 1.3 مليون نازح.
وأكد المستشار الإعلامي للوكالة، عدنان أبو حسنة، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن عدد الشاحنات التي تدخل غزة حاليا "يزيد شكليا" عن المعدل السابق لوقف إطلاق النار، غير أن هذه الأعداد تبقى بعيدة تماما عن تلبية الاحتياجات الهائلة التي يئن تحتها القطاع بعد عامين من الحرب والحصار.
وأشار، إلى أن الاحتلال لا يزال يمنع إدخال مئات الأصناف الحيوية، والتي تشمل مستلزمات الصحة والمياه والصرف الصحي والمواد الغذائية الأساسية.

وأضاف أبو حسنة، أن أغلبية سكان غزة فقدوا القدرة الشرائية بشكل شبه كامل، وأن الاعتماد الكلي على المساعدات هو الحل الوحيد المتبقي.

وتابع، أن المنظمات الإنسانية تقدمت بطلبات لإدخال مواد ضرورية لإبقاء الخدمات الأساسية قائمة، كقطع غيار محطات التحلية والصرف الصحي والمعدات الطبية، إلى جانب إدخال فرق وموظفين دوليين، إلا أن الاحتلال يرفض الجزء الأكبر من هذه الطلبات، مكتفيا بالسماح بإدخال الحد الأدنى من المواد الغذائية وبعض الأدوية.

الأكثر قراءة اليوم

قلق أمريكي إسرائيلي من تسرب أسرار قنبلة غير منفجرة في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت الى روسيا أو الصين

صحافة عالمية : قلق إسرائيلي من تسرّع أميركي بخطة غزة

حزب الله: لا نسعى للحرب لكننا سنقاتل إن فرضت علينا

تحليلات إسرائيلية: طلب نتنياهو العفو ليس قانونيا وإنما سياسي

صدام الشعارات: "أمريكا أولاً" في مواجهة "إسرائيل أولاً" ..

الصليب الأحمر: آلاف سكان غزة يجهلون مصير ذويهم وأماكن وجودهم

السقا يوضح موقفه من شائعات العودة لطليقته مها الصغير بعد لقاء نزار الفارس

الأخبار الرئيسية

مسؤول أمني اسرائيلي كبير: نواجه 7 جبهات مشتعلة قد تنفجر في كل لحظة وحماس تعيد بناء نفسها في غزة

إسرائيل تخطط للتراجع عن استكمال خطة غزة

b5dd01b5-522b-43ff-826f-636b45d270c4

اصابة مستوطنين اثنين بعملية طعن قرب رام الله واستشهاد المنفذ

حزب الله: لا نسعى للحرب لكننا سنقاتل إن فرضت علينا

صحيفة عبرية : إسرائيل تراهن على "سذاجة" الأميركيين وعامل الوقت بشأن غزة

الاتصالات الفلسطينية