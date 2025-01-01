  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

حزب الله: لا نسعى للحرب لكننا سنقاتل إن فرضت علينا

الإثنين 01 ديسمبر 2025 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله: لا نسعى للحرب لكننا سنقاتل إن فرضت علينا



بيروت /سما/

جدد حزب الله، على لسان مسؤول منطقة البقاع حسين النمر، موقفه الرافض للاستسلام أو تسليم السلاح، مؤكداً أن الحزب "لا يسعى إلى الحرب لكنه سيكون حاضراً بقوة في ساحتها إذا فُرضت عليه".

وخلال احتفال حزبي أقيم اليوم الإثنين، شدد النمر، على أن "المعركة لم تنتهِ بعد، وأن الحزب لن يرفع الراية البيضاء أبداً ولن يستسلم مهما كانت الضغوط".

واستعرض النمر، أشكال الضغوط التي يتعرض لها الحزب، قائلاً: "تارة يهددون باستباحة الوطن براً وبحراً وجواً، وتارة بالاغتيالات والتعقب والتنصت، وتارة بالضغوط السياسية والمالية، وتارة أخرى عبر مبعوثين دوليين يحملون رسائل تهديد مُقنعة".

وكشف أن "جوهر العروض المقدمة للحزب يتمحور حول ثلاث نقاط، تسليم المقاومة سلاحها، والانسحاب من مواقعها العسكرية والاندماج الكامل في العملية السياسية، وترك مواجهة إسرائيل"، معتبراً أن "قبول هذه الشروط يعني استسلاماً كاملاً ورفع الراية البيضاء، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً".

الأكثر قراءة اليوم

رحلات «هجرة صامتة» تغري الغزيين بالنجاة و«مجد أوروبا»

معاريف : هذه خيارات حزب الله للرد على اسرائيل !!

واشنطن بوست: خطة ترامب لنشر قوة دولية بغزة تواجه صعوبات أهمها نزع سلاح حماس ..

قلق أمريكي إسرائيلي من تسرب أسرار قنبلة غير منفجرة في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت الى روسيا أو الصين

الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته بالضفة ويغتال ابن غازي حمد في غزة

ترامب يهدد هندوراس: صوتوا لمرشح من أصول فلسطينية والا ساقطع المساعدات

غارات جوية وتدمير منازل جنوب قطاع غزة والاحتلال يعلن قتل العشرات من مقاتلي القسام برفح

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية : إسرائيل تراهن على "سذاجة" الأميركيين وعامل الوقت بشأن غزة

صحافة عالمية : قلق إسرائيلي من تسرّع أميركي بخطة غزة

قلق أمريكي إسرائيلي من تسرب أسرار قنبلة غير منفجرة في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت الى روسيا أو الصين

حماس تبحث عن دور للبقاء والمشاركة في المرحلة التالية لوقف إطلاق النار بغزة

غارات جوية وتدمير منازل جنوب قطاع غزة والاحتلال يعلن قتل العشرات من مقاتلي القسام برفح

الاتصالات الفلسطينية