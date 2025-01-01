  1. الرئيسية
استشهاد شاب بنيران الاحتلال شرقي غزة وسط وقصف واسع

الإثنين 01 ديسمبر 2025 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب بنيران الاحتلال شرقي غزة وسط وقصف واسع



غزة/سما/

استشهد فلسطيني برصاص مسيرة إسرائيلية الاثنين شرقي مدينة غزة، فيما شنت قوات الاحتلال غارات وقصفت بالمدفعية عدة مناطق شرقي قطاع غزة ضمن سلسلة انتهاكاتها لوقف إطلاق النار.

وأكدت مصادر طبية استشهاد المواطن محمد نصر صيام برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة ضمن منطقة تقع غرب "الخط الأصفر" الذي لا تسيطر عليه قوات الاحتلال.

من جهة أخرى، قالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال شن غارات على مناطق عدة شرقي قطاع غزة، مستهدفا بالقصف الصاروخي شرقي حييْ الشجاعية والتفاح، بالتزامن مع غارات وعمليات نسف شرقي خانيونس والمحافظة الوسطى، داخل الخط الأصفر، الذي يفصل شرقي قطاع غزة عن غربه.

المكتب الحكومي يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات الخروقات.

وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن الاحتلال ارتكب خلال 50 يوماً على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، 591 خرقاً أسفرت عن 357 شهيداً و903 مصابين و38 اعتقالاً تعسفياً.

وأوضح المكتب الحكومي، في بيان آخر بيان صحفي، أن الاعتداءات شملت 164 إطلاق نار مباشر و25 توغلاً و280 قصفاً و118 نسفاً لمنازل ومنشآت مدنية، في انتهاك جسيم للقانون الدولي.

وأدان المكتب بشدة هذه الخروقات، محملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها، ومطالبًا الولايات المتحدة والوسطاء ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات وإلزام الاحتلال بالاتفاق.

