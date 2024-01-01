إعلام إسرائيلي: رئيس الأركان يزور واشنطن لمناقشة ملفات حساسة

القدس المحتلة/سما/

يتوجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير، الأسبوع المقبل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في أول زيارة رسمية له إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه، وفق إعلام عبري.

واستلم زامير منصبه رئيسًا لأركان الجيش الإسرائيلي في مارس/ آذار الماضي، خلفا لهرتسي هاليفي.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” الاثنين، إن زامير سيزور واشنطن الأسبوع المقبل، بدعوة من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين، حيث يعقدان سلسلة لقاءات أمنية رفيعة المستوى.

وبحسب الصحيفة، سيناقش الجانبان “ملفات حساسة”، بينها تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إضافة إلى ملف لبنان، ومستوى التنسيق الأمني بين تل أبيب وواشنطن.

كما ستتطرق اللقاءات أيضًا إلى “عدم الرضا الإسرائيلي الأمريكي عن وتيرة تفكيك قدرات حزب الله، وهي قضية يتابعها الطرفان منذ أشهر ضمن ترتيبات أمنية أوسع في المنطقة”، وفق الصحيفة ذاتها.

في 5 أغسطس/ آب الماضي، أقرت الحكومة اللبنانية حصر السلاح بما في ذلك سلاح “حزب الله” بيد الدولة، قبل أن تعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي، ترحيبها بالخطة التي وضعها الجيش لتنفيذ القرار.

لكن أمين عام “حزب الله” نعيم قاسم أكد مرارا أن الحزب لن يسلم سلاحه، مطالبا بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإيقاف عدوانها على البلاد، والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.

ولم تحدد الصحيفة مدة زيارة زامير للولايات المتحدة، إلا أنها تأتي في وقت تتزايد فيه خروقات تل أبيب لوقف إطلاق النار في غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، منهيا إبادة إسرائيلية استمرت عامين، وخلفت أكثر من 70 ألف قتيل فلسطيني، ونحو 171 ألف مصاب.

كما تأتي في ظل تصاعد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق مماثل مع “حزب الله”، أبرم منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ما أسفر عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.