السقا يوضح موقفه من شائعات العودة لطليقته مها الصغير بعد لقاء نزار الفارس

سما / وكالات

تصدر الفنان أحمد السقا حديث مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الأيام الماضية، بعد ظهوره كضيف في برنامج “تابوو” الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس، حيث كشف خلال اللقاء عن مجموعة من الاعترافات الشخصية التي لم يسبق له الحديث عنها، وتطرق إلى إمكانية عودته لطليقته الإعلامية مها الصغير، كما علق على الجدل المثار حول اللوحات الشهيرة التي أُثيرت مؤخرًا.

تفاصيل لقاء السقا وحقيقة عودته لطليقته

خلال وجوده في حفل ملتقى التميز والإبداع العربي، تطرق السقا للجدل الذي أُثير بعد تصريحاته في برنامج “تابوو”، مؤكداً أن ما تم تداوله من أخبار مبالغ فيه ولا يعكس الواقع، وقال: “نزار بيحب يتلاعب بالألفاظ، وإذا رجعنا للحلقة هنلاقي الكلام مختلف… ما تم تداوله لا يعكس الحقيقة“.

وعن التكريم الذي حصل عليه، عبّر السقا عن تقديره للجمهور الذي وصفه بأنه رأس مال الفنان الحقيقي، وقال: “أهدي أي تكريم في المقام الأول لأي حد وقف جنبنا، خصوصاً الجمهور الذي صنعنا وأعطانا الحب والدعم“.

علاقة قوية مع ياسمين عبد العزيز

تحدث السقا عن عودته للتعاون مع النجمة ياسمين عبد العزيز في فيلم “خلي بالك من نفسك”، مشيدًا بعلاقتهما الطويلة قائلاً: “ياسمين دي حدوتة وقصة كبيرة… هي حبيبتي وأختي وعشرة عمري من زمان، ومبسوطين في الشغل مع بعض“.

رسالة إلى شيرين عبد الوهاب

وجّه السقا رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكداً مكانتها الفنية الكبيرة: “شيرين قيمة ورمز من رموز البلد… ولكل جواد كبوة، لكنها ستظل دائماً قيمة وكفاية الاسم“.

تصريحاته حول انفصاله والعنف الأسري

تطرّق السقا خلال اللقاء للحديث عن انفصاله عن مها الصغير، مؤكدًا أنه لم يكشف عن أسباب الطلاق لأنها أمور تخص المستقبل، وأضاف بشأن ما تردد عن العنف الأسري: “أنا عمري ما رفعت إيدي على واحدة ست… ربّاني والدي على الاحترام والطيبة، وهذا قاموسي الذي أمشي عليه“.

وعن دائرة علاقاته، أشار السقا إلى أنها صغيرة، لكنه يمتلك نضجًا يسمح له بالتحكم في أي مشاعر سلبية بداخله.

مشاركة السقا في رمضان 2026 وأعماله القادمة

أوضح السقا أنه سيغيب عن موسم دراما رمضان 2026، مؤكداً أنه يعود بمسلسل جديد في رمضان 2027، حيث يركز حاليًا على تصوير عدة أفلام، أبرزها:

فيلم “هيروشيما”: ينتمي لأفلام الأكشن والغموض، ويتناول خطورة التكنولوجيا في العلاقات الإنسانية وتأثير “الفضيحة الرقمية”. يشارك في البطولة نخبة من النجوم أبرزهم دياب، ياسمين رئيس، أحمد رزق، وحنان مطاوع.

فيلم “خلي بالك من نفسك”: يجمعه مجددًا مع ياسمين عبد العزيز بعد غياب 22 عامًا عن التعاون الفني منذ مسرحيتهما “كدة أوكية” عام 2003، ويشارك فيه نخبة من النجوم ومن تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.

فيلم “سكوير”: من إنتاج أحمد بدوي و”نيوسينشري” للمخرج زيد الكردي.

يبقى أحمد السقا من أبرز النجوم الذين يحظون بمتابعة جماهيرية واسعة، ويواصل تكريس جهوده لأعمال تجمع بين الطابع الفني والجاذبية الجماهيرية، مع الحفاظ على علاقة قوية مع جمهوره وزملائه في الوسط الفني.