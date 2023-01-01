جنرال "إسرائيلي" يحذر من "أخطر أزمة" تحيط بجيش الاحتلال

القدس المحتلة/سما/

ذكر جنرال الاحتياط الإسرائيلي إسحاق بريك، أن جيش الاحتلال يواجه أخطر أزمة بشرية في تاريخه بسبب النقص الكبير في الكوادر.

وقال بريك في مقال نشرته صحيفة معاريف العبرية إن آلاف الضباط وضباط الصف تهربوا من الخدمة العسكرية خلال الأشهر الماضية.

وأضاف الجنرال المتقاعد، أن عددًا كبيرًا من الضباط طلبوا التسريح العاجل، بينما يرفض المجندون الشبان توقيع عقود الخدمة الدائمة تمديد خدمتهم بالجيش، ما تسبب في نقص واسع في الكوادر المهنية داخل الجيش.

وأوضح أن الانخفاض الحاد في جودة القوى البشرية بات يعيق صيانة المعدات العسكرية وتشغيل المنظومات القتالية، مبينا أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي خلال فترة قصيرة إلى فقدان الجيش قدرته على العمل بالكامل.

كما اتهم بريك، رؤساء الأركان المتعاقبين باتخاذ قرارات غير مناسبة خلال السنوات الأخيرة، من بينها تقليصات واسعة في القوى البشرية وتقصير مدة الخدمة العسكرية (3 سنوات للرجال وعامان للنساء)، ما خلق فجوات وصفها بأنها هائلة وغير قابلة للترميم السريع.

ولفت بريك، إلى أن هذه الفجوات دفعت كوادر مهنية وخبرة كبيرة إلى ترك الخدمة، بينما بقيت في مواقع حساسة عناصر غير قادرة على التعامل مع تحديات ساحة القتال الحالية.

وأكد في مقاله، أن قسم القوى البشرية في الجيش يعمل منذ سنوات في غياب المهنية والمسؤولية، ويتجاهل مشكلات جوهرية تتعلق بإدارة الموارد البشرية وتقدير الاحتياجات.

وختم قائلا، إن الجيش يعاني عمى معلوماتيًا بسبب الأنظمة التقنية القديمة وتشتت قواعد البيانات، محذرا في الوقت نفسه من أن أزمة القوى البشرية قد تتطور إلى شلل كامل في أداء الجيش الإسرائيلي.

وخلال عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة، قتل 923 عسكريا إسرائيليا وأصيب 6 آلاف و399 آخرون، بحسب معطيات الجيش، فيما يعاني نحو 20 ألف جندي من أعراض ما بعد الصدمة، وفقا إعلام عبري.

وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بدأ الاحتلال إبادة جماعية بقطاع غزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 70 ألف شهيد و170 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.