ترامب يهدد هندوراس: صوتوا لمرشح من أصول فلسطينية والا ساقطع المساعدات

سما / وكالات

"اختاروا مرشحي المفضل، وإلا سأقطع المساعدات الأمريكية عن بلدكم". يُمثل هذا التهديد أحدث حلقة في سلسلة تدخلات ترامب في الشؤون السياسية الداخلية لمختلف الدول منذ عودته إلى البيت الأبيض، بما في ذلك الترويج للعفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

تشهد هندوراس سباقًا انتخابيًا محتدمًا بين ثلاثة مرشحين لخلافة الرئيسة سيمارا كاسترو. يتصدر المشهد مرشّح اليمين المدعوم من ترامب، ناصري "تيتو" إسبورا (67 عامًا)، ابن مهاجرين فلسطينيين. ويواجهه كلٌّ من مرشّح الحزب الحاكم "ليبيرا" ريتشي مونكادا (60 عامًا)، ومرشّح الحزب الليبرالي والإعلامي المعروف سلفادور نصر الله (72 عامًا)، وهو بدوره من أصول لبنانية.

وقد اشترط ترامب استمرار المساعدات الأمريكية لها بفوز إسبورلا في الانتخابات. وكتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" يوم الجمعة: "إذا لم يفز، فلن تُنفق الولايات المتحدة أموالًا طائلة على شيء سيء".

اتخذ ترامب خطوةً مماثلةً في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة في الأرجنتين، عندما هدد بقطع المساعدات عن بوينس آيرس في حال خسارة حزب الرئيس، اليميني خافيير ميلي . وقد فاز حزب ميلي في النهاية .

حاول ترامب، إلى جانب تدخّله في الحملات الانتخابية، التأثير على أنظمة سياسية وقضائية لحلفاء لواشنطن. ففي إسرائيل دعا، خلال خطابه في الكنيست وبعده رسميًا، إلى منح عفو لنتنياهو. وفي البرازيل فرضت إدارته عقوبات على مسؤولين في النظام القضائي ورسومًا على منتجات برازيلية.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن ترامب يوم الجمعة أنه قرر العفو عن الرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، العضو في "الحزب الوطني" الذي ينتمي إليه مرشحه المفضل تيتو.

هيرنانديز، الذي يُذكر أيضًا بأنه الشخص الذي اختير لإشعال شعلة في يوم استقلال إسرائيل في إطار عملية بيروقراطية من شأنها أن تسمح لرئيس الوزراء نتنياهو بإلقاء كلمة في حفل على جبل هرتزل، خلافًا للعرف، سُلّم إلى الولايات المتحدة قبل ثلاث سنوات من قِبل هندوراس وحُكم عليه بالسجن 45 عامًا بتهمة الاتجار بالكوكايين.

وقد أثبتت محاكمته أنه خلال فترة رئاسته، من عام 2014 إلى عام 2022، حوّل هندوراس إلى "دولة مخدرات" تعتمد على الاتجار غير المشروع، وساعد تجار المخدرات على تهريب مئات الأطنان من المخدرات، بما في ذلك إلى الولايات المتحدة.

صدم قرار ترامب بالعفو عن هيرنانديز شعب هندوراس يوم الجمعة، لا سيما أنه قدّم في الأشهر الأخيرة مكافحة تهريب المخدرات من أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة كأحد الأهداف الرئيسية لإدارته.

وباسم هذا الهدف، بدأ الجيش الأمريكي مؤخرًا بتعزيز قواته في البحر الكاريبي، ربما استعدادًا لهجوم محتمل على فنزويلا ، ولقصف قوارب تقول الإدارة إنها متورطة في تهريب المخدرات من دول المنطقة.

رحّب بعض الهندوراسيين بتدخل ترامب، آملين أن يسمح للمهاجرين من بلدهم بالبقاء في الولايات المتحدة. وقد رُحِّل ما يقرب من 30 ألف هندوراسي من الولايات المتحدة منذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير، مما وجّه ضربة اقتصادية قاسية لهندوراس، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، والتي شكّلت تحويلات العاملين في الخارج 27% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.