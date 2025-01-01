غارات جوية وتدمير منازل جنوب قطاع غزة والاحتلال يعلن قتل العشرات من مقاتلي القسام برفح

القدس المحتلة/سما/

عاد ملف مقاتلي كتائب القسام إلى الواجهة بعد إعلان جيش الاحتلال قتل 4 مقاومين بينهم قائد الكتيبة الشرقية ونائبه.

فيما أعلنت مصادر عائلية استشهاد محمد حمد نجل القيادي في حركة حماس غازي حمد.

ويوميا يعلن الاحتلال منذ عشرة ايام قتل او أسر مقاومين ويقوم بنشر فيديوهات حول القضية.

وواصل جيش الاحتلال خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ٥١ ونفذت طائرته غارات جوية.

وصباح اليوم الاثنين نفذت طائرات الاحتلال ثلاث غارات جوية إسرائيلية شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأصابت طلقات نارية إسرائيلية خيامًا للنازحين في محيط الحي النمساوي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية شرقي رفح جنوبي قطاع غزة إسرائيلية مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال تدمير حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف واسعة لمنازل المواطنين مساء الأحد شرقي مدينة غزة.

كما نفذت طائرات الاحتلال غارة جوية شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفي سياق متصل بدأت كتائب القسام وفرق الصليب الأحمر واللجنة المصرية عملية بحث عن جثمان جندي اسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

الاحصائيات

وصل إلى مشافي القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية 3 شهداء، شهيدان جديدان والثالث انتشال بالإضافة الى إصابتين بالرصاص.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025): بلغ إجمالي الشهداء: 356 شهيدا و 908 مصابين فيما جرى انتشال 607 جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70103 شهيدًا 170985 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.