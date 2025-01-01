  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غارات جوية وتدمير منازل جنوب قطاع غزة والاحتلال يعلن قتل العشرات من مقاتلي القسام برفح

الإثنين 01 ديسمبر 2025 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غارات جوية وتدمير منازل جنوب قطاع غزة والاحتلال يعلن قتل العشرات من مقاتلي القسام برفح



القدس المحتلة/سما/

عاد ملف مقاتلي كتائب القسام إلى الواجهة بعد إعلان جيش الاحتلال قتل 4 مقاومين بينهم قائد الكتيبة الشرقية ونائبه.

فيما أعلنت مصادر عائلية استشهاد محمد حمد نجل القيادي في حركة حماس غازي حمد.

ويوميا يعلن الاحتلال منذ عشرة ايام قتل او أسر مقاومين ويقوم بنشر فيديوهات حول القضية.

وواصل جيش الاحتلال خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ٥١ ونفذت طائرته غارات جوية.

وصباح اليوم الاثنين نفذت طائرات الاحتلال ثلاث غارات جوية إسرائيلية شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأصابت طلقات نارية إسرائيلية خيامًا للنازحين في محيط الحي النمساوي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية شرقي رفح جنوبي قطاع غزة إسرائيلية مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال تدمير حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف واسعة لمنازل المواطنين مساء الأحد شرقي مدينة غزة.

كما نفذت طائرات الاحتلال غارة جوية شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفي سياق متصل بدأت كتائب القسام وفرق الصليب الأحمر واللجنة المصرية عملية بحث عن جثمان جندي اسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

الاحصائيات

وصل إلى مشافي القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية 3 شهداء، شهيدان جديدان والثالث انتشال بالإضافة الى إصابتين بالرصاص.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025): بلغ إجمالي الشهداء: 356 شهيدا و 908 مصابين فيما جرى انتشال 607 جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70103 شهيدًا 170985 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول أميركي يزعم : أحد عناصر حماس يعبر الخط الأصفر ويسلم نفسه لجيش الاحتلال في غزة

نتنياهو في رسالة طلب العفو: في الأشهر المقبلة سيشهد الشرق الأوسط أحداثا غير عادية

بدأت تأهيلها .. خطة مصرية وفلسطينية لدمج قوات الأمن بعد الحرب في غزة

جيش الاحتلال يعلن اليوم اغتيال 4 من مقاتلي أنفاق رفح

"غزة الجديدة".. مخطط أمريكي- إسرائيلي واسع لعزل حماس وإعادة هندسة القطاع

معاريف : هذه خيارات حزب الله للرد على اسرائيل !!

نتنياهو يطلب العفو من الرئيس الإسرائيلي في جرائم الفساد التي ارتكبها ..

الأخبار الرئيسية

IMG_2764

رحلات «هجرة صامتة» تغري الغزيين بالنجاة و«مجد أوروبا»

معاريف : هذه خيارات حزب الله للرد على اسرائيل !!

واشنطن بوست: خطة ترامب لنشر قوة دولية بغزة تواجه صعوبات أهمها نزع سلاح حماس ..

نتنياهو في رسالة طلب العفو: في الأشهر المقبلة سيشهد الشرق الأوسط أحداثا غير عادية

جيش الاحتلال يعلن اليوم اغتيال 4 من مقاتلي أنفاق رفح

الاتصالات الفلسطينية