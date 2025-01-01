اسعار المحروقات في فلسطين : ارتفاع طفيف على سعر البنزين وانخفاض السولار

رام الله/سما/

أعلنت الهيئة العامة للبترول، أسعار المحروقات لشهر كانون الأول المقبل، وتظهر الاسعار الجديدة، ارتفاع طفيف على سعر البنزين، وانخفاض على السولار مقارنة مع أسعار شهر تشرين الثاني.

وجاءت أسعار بيع المحروقات على النحو الآتي: بنزين 95 بـ6.93 شيقل للتر، وبنزين 98 بـ7.88 شيقل للتر، والسولار بـ5.88 شيقل للتر، والكاز بـ5.88 شيقل للتر.

كما جاءت أسعار الغاز كما يلي: اسطوانة 2.5 كلغم بـ15 شيقلا، واسطوانة 5 كلغم بـ30 شيقلا، واسطوانة 12 كلغم بـ70 شيقلا، واسطوانة 48 كلغم بـ280 شيقلا، فيما جاء سعر لتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات بـ3.06 شيقل، وسعر كلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات بـ5.37 شيقل.