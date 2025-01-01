  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

اسعار المحروقات في فلسطين : ارتفاع طفيف على سعر البنزين وانخفاض السولار

الإثنين 01 ديسمبر 2025 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسعار المحروقات في فلسطين : ارتفاع طفيف على سعر البنزين وانخفاض السولار



رام الله/سما/

أعلنت الهيئة العامة للبترول، أسعار المحروقات لشهر كانون الأول المقبل، وتظهر الاسعار الجديدة، ارتفاع طفيف على سعر البنزين، وانخفاض على السولار مقارنة مع أسعار شهر تشرين الثاني.

وجاءت أسعار بيع المحروقات على النحو الآتي: بنزين 95 بـ6.93 شيقل للتر، وبنزين 98 بـ7.88 شيقل للتر، والسولار بـ5.88 شيقل للتر، والكاز بـ5.88 شيقل للتر.

كما جاءت أسعار الغاز كما يلي: اسطوانة 2.5 كلغم بـ15 شيقلا، واسطوانة 5 كلغم بـ30 شيقلا، واسطوانة 12 كلغم بـ70 شيقلا، واسطوانة 48 كلغم بـ280 شيقلا، فيما جاء سعر لتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات بـ3.06 شيقل، وسعر كلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات بـ5.37 شيقل.

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول أميركي يزعم : أحد عناصر حماس يعبر الخط الأصفر ويسلم نفسه لجيش الاحتلال في غزة

نتنياهو في رسالة طلب العفو: في الأشهر المقبلة سيشهد الشرق الأوسط أحداثا غير عادية

بدأت تأهيلها .. خطة مصرية وفلسطينية لدمج قوات الأمن بعد الحرب في غزة

جيش الاحتلال يعلن اليوم اغتيال 4 من مقاتلي أنفاق رفح

"غزة الجديدة".. مخطط أمريكي- إسرائيلي واسع لعزل حماس وإعادة هندسة القطاع

معاريف : هذه خيارات حزب الله للرد على اسرائيل !!

نتنياهو يطلب العفو من الرئيس الإسرائيلي في جرائم الفساد التي ارتكبها ..

الأخبار الرئيسية

غارات جوية وتدمير منازل جنوب قطاع غزة والاحتلال يعلن قتل العشرات من مقاتلي القسام برفح

IMG_2764

رحلات «هجرة صامتة» تغري الغزيين بالنجاة و«مجد أوروبا»

معاريف : هذه خيارات حزب الله للرد على اسرائيل !!

واشنطن بوست: خطة ترامب لنشر قوة دولية بغزة تواجه صعوبات أهمها نزع سلاح حماس ..

نتنياهو في رسالة طلب العفو: في الأشهر المقبلة سيشهد الشرق الأوسط أحداثا غير عادية

الاتصالات الفلسطينية