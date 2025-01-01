الطقس: انخفاض طفيف آخر على درجات

  1. الرئيسية
الإثنين 01 ديسمبر 2025 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الاثنين غائما جزئيا وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة حتى ساعات الظهيرة لسقوط على بعض المناطق وفي ساعات المساء تميل الأجواء الى الاستقرار، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الثلاثاء غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

