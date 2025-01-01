الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته بالضفة ويغتال ابن غازي حمد في غزة

القدس المحتلة/سما/

واصل الجيش الإسرائيلي شن هجماته في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، الأحد، رغم انسحاب قواته من طوباس، في حين أعلن القضاء على أربعة مقاتلين في رفح بجنوب قطاع غزة.

واعتقل عدداً من الفلسطينيين في مدن سلفيت وبيت لحم والخليل ونابلس ورام الله بالضفة، وشرع في هدم 24 منزلاً في مخيم جنين، وأعلن أنه اعتقل أيضاً خلية من خمسة فلسطينيين في بلدة برطعة في جنين بزعم أنهم كانوا يخططون لتنفيذ عملية قريباً.

وجاء في بيان مشترك للجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية أن قوة من وحدة «يمّام» الخاصة، وبإسناد «قوات من لواء منشيه وبتوجيه من الشاباك»، نفّذت عملية في برطعة عشية يوم الأحد، واعتقلت أفراد خلية كانوا يعتزمون تنفيذ عملية «في المدى الزمني الفوري»، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة العملية أو المرحلة التي وصلت إليها.

وكان الجيش قد أطلق نهاية الأسبوع الماضي عملية في شمال الضفة شملت اقتحام مئات «الأهداف» في طمون والفارعة بمحافظة طوباس شمال الضفة الغربية. وقال إن قواته «ستستمر في العمل بشكل استباقي» لمنع وإحباط «أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل».

وقتلت إسرائيل خلال العملية عدداً من الفلسطينيين، بينهم اثنان أُعدما بدم بارد في خطوة لقيت استهجاناً عربياً ودولياً، في حين قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ترقية قائد وحدة المستعربين في «حرس الحدود» الشرطية إلى رتبة عقيد، بعد إقدام عناصر من وحدته على إعدام الفلسطينيَّين في مدينة جنين.

عبد الله حمد

وفيما يواصل الجيش هجماته في الضفة، أعلن أيضاً، الأحد، القضاء على أربعة مقاتلين في رفح بجنوب قطاع غزة، في المنطقة التي انسحب إليها وفق اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وبحسب بيان الجيش، خرج الأربعة من نفق تحت الأرض.

ووفق ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فإن من بين القتلى قائد «كتيبة شرق رفح» التابعة لحركة «حماس» ونائبه.

ولاحقاً أكدت مصادر في الحركة مقتل عبد الله حمد، نجل القيادي في «حماس» وعضو وفدها المفاوض غازي حمد، في رفح جنوب قطاع غزة.

ونعى محمد حمد شقيقه عبد الله، وقال إنه قُتل «محاصَراً ومشتبكاً» في أنفاق رفح.

المحاصرون في الأنفاق

تأتي هذه التطوّرات بينما قالت عدة مصادر إن هناك مفاوضات جارية بشأن مصير المُحاصَرين في أنفاق رفح، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتؤخر قضية رفح، إلى جانب الجثامين، الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنه لا ينبغي لإسرائيل تأخير الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة بحجة أن جثتَي رهينتين لا تزالان محتجزتَين في القطاع الفلسطيني.

وأضاف أن «المسعى الحالي لقطر وشركائها في المنطقة هو الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية، وبالتالي تحقيق سلام مستدام يُنهي حالة الحرب في قطاع غزة بشكل شامل».

من جهة أخرى، حذّرت بلديات قطاع غزة، الأحد، من انهيار وشيك في الخدمات الأساسية بسبب التدهور المتسارع في أزمة الوقود، بعد منع إسرائيل إدخال السولار بالكميات اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية في القطاع.

وقال اتحاد بلديات القطاع في بيان تلاه رئيس بلدية خان يونس علاء البطة خلال مؤتمر صحافي إن ما وصل من وقود خلال 50 يوماً منذ وقف إطلاق النار لا يكفي سوى لخمسة أيام من العمل في فتح الشوارع وإزالة الركام وتسهيل حركة النازحين.

وأشار إلى أن «استمرار الأزمة يهدد حياة السكان».