مصدر أمني: واشنطن بلا خطة لنزع سلاح حماس وإسرائيل تعد لـ "احتلال أو مداهمات متتالية" في غزة

القدس المحتلة/سما/

كشف مصدر أمني لقناة "كان" العبرية أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك خطة واضحة ومحددة لنزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة.

وقالت القناة العبرية نقلا عن مصدر أمني إنها مسألة وقت حتى تتخذ إسرائيل قرارا بشأن الاستمرار بالخطة الأمريكية أو العودة للقتال.

في المقابل، أوضح المصدر ذاته أن الجيش الإسرائيلي يعمل على بلورة خطط عملياتية تهدف إلى منع تعاظم قوة حماس مجددًا في القطاع.

وتتضمن هذه الخطط عدة خيارات مطروحة، من بينها احتلال كامل لقطاع غزة وتنفيذ سلسلة من المداهمات العسكرية المتتالية داخل القطاع.

ويأتي هذا الكشف ليسلط الضوء على تباين في المقاربات الأمنية بين إسرائيل وواشنطن بخصوص مستقبل قطاع غزة والجهود المبذولة لضمان عدم عودة الحركة لتعاظم قوتها العسكرية بعد العمليات الأخيرة.