معاريف : هذه خيارات حزب الله للرد على اسرائيل !!

القدس المحتلة/سما/

تُقدّر إسرائيل أن حزب الله سيسعى للانتقام لاغتيال رئيس أركان التنظيم اللبناني، هيثم علي طبطبائي، وهم يدرسون حاليًا عدة خيارات للتحرك.

أحد التقديرات وفقا لصحيفة معاريف هو أن حزب الله سينتقم من خلال الحوثيين في اليمن. على مدى تسع سنوات تقريبًا، عمل رئيس أركان حزب الله، هيثم علي طبطبائي، في اليمن وعزز قوة التنظيم الحوثي. يقول مصدر أمني: "نُدرك محاولة الحوثيين لمحاربة إسرائيل مجددًا، وهم يبحثون عن مبرر لذلك".

ويُقدّر الجيش الإسرائيلي أن الخيارات الإضافية المتاحة لحزب الله تشمل تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الخارج، حتى لا تترك العملية بصماتها. على غرار الهجمات التي نفذها الحزب سابقًا، كالهجوم على مجموعة السياح الإسرائيليي نفي مطار بورغاسفي يوليو/تموز 2012، والذي قُتل فيه خمسة إسرائيليين ومواطن بلغاري وجُرح العشرات بعد أن فجّر شخص نفسه بالقرب من حافلة سياحية في المطار.

وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي وفقا لذات الصحيفة إلى أن حزب الله سيحاول أيضًا العمل عبر المنطقة السورية في مواجهة عملية منظمة محلية.

تزعم الصحيفة ان حزب الله عازم على الانتقام لاغتيال رئيس أركانه. وهو الآن في مأزق. فهو يدرك أن أي عمل مباشر ضد قوات الجيش الإسرائيلي أو المستوطنات الشمالية على الحدود اللبنانية سيؤدي فورًا إلى جولة قتال . وهو ما يراه حزب الله بوضوح "جولة ضعف". لذلك، يدرس خيارات التحرك ضد إسرائيل دون أن يؤدي ذلك إلى رد إسرائيلي واسع النطاق ضده، كما يقول مصدر أمني اسرائيلي.