الصفدي يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة

عمان/سما/

دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، إلى الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية منه.

جاء ذلك خلال استقباله بالعاصمة عمان، تاكيشي أوكوبو المساعد الخاص لوزير خارجية اليابان والمسؤول عن ملف إعادة إعمار غزة، وفق بيان للخارجية الأردنية.

وأكد الصفدي "ضرورة تكاتف الجهود للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ بنوده كاملة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الفورية والكافية إلى القطاع دون عوائق".

وطالب بـ"المضي نحو بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة، وربط تحقيق الاستقرار بأفق سياسي واضح لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بتسلمها كل جثث الأسرى، وتدعي أنه لا يزال في غزة رفات أسيرين، بينما تقول حركة حماس إنها سلمت كل الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، ورفات جميع الأسرى القتلى الـ28.