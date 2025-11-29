  1. الرئيسية
اتحاد المعلمين بالضفة يعلق فعالياته واتفاق على صرف دفعة استثنائية للمعلمين

الأحد 30 نوفمبر 2025 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

أصدرت وزارات التربية والتعليم العالي والمالية، إلى جانب الاتحاد العام للمعلمين، بياناً مشتركاً اليوم، أوضحت فيه مستجدات انتظام العملية التعليمية عقب البيان الذي أصدره الاتحاد مساء السبت الموافق 29/11/2025.

وأعلن البيان أن الاتحاد علّق فعالياته المعلن عنها اعتباراً من تاريخه، ويعتبر ان أي حالات امتناع خارج نطاق الاتحاد غير مغطاة .

وأكد البيان أنه كان قد جرى اتفاق يوم أمس بحضور وزيري المالية، والتربية والتعليم العالي والاتحاد؛ بخصوص الدفعة الاستثنائية الإضافية للمعلمين إلا أن حدوث خلل في التواصل تسبب في عدم وضوح الصورة وصدور بيان الاتحاد القاضي بتعليق الدوام.

وأوضح البيان أن الاتفاق الذي تم التأكيد عليه بالأمس واليوم، يقضي بصرف مبلغ استثنائي للمعلمين ووفق القوائم المتفق عليها بقيمة حوالي 700 شيكل تقريبا تصرف مع الراتب القادم، علاوة على أي نسبة سيتم صرفها، وبحيث يكون المبلغ من صندوق التكافل، علما أن تأخير اعتماد ذلك مردّه التوافق على آلية الصرف.

وأكد البيان ان الأطراف جميعها مواصلة التنسيق معاً لصالح كل ما من شأنه انصاف معلمينا من جهة، وانتظام العملية التعليمية من جهة أخرى وبما يحقق التوازن بين حق المعلم وحق الطالب.

