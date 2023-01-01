  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 70,103 شهيدا

الأحد 30 نوفمبر 2025 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 70,103 شهيدا



غزة/سما/

اعلنت الصحة يوم الأحد، ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على  قطاع غزة إلى 70,103 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت في تقريرها اليومي، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,985، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 شهداء (بينهم شهيدان جديدان، وشهيد انتشل جثمانه)، وإصابتان.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 356 شهيدا، و908 مصابين، وجرى انتشال 607 جثامين.

الأكثر قراءة اليوم

الأردن يبدأ بناء مدينة كبرى في موقع استراتيجي

مسؤول أميركي يزعم : أحد عناصر حماس يعبر الخط الأصفر ويسلم نفسه لجيش الاحتلال في غزة

نتنياهو يتعهد بإعادة رفات آخر أسير إسرائيلي في قطاع غزة ويؤكد: إسرائيل تعمل كل ما بوسعها لإغلاق هذا الملف

السيسي: العالم يشهد الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في وجه الظلم والطغيان ويجب إعادة بناء ما دمرته إسرائيل في غزة

أيرلندا: ازالة اسم الرئيس الإسرائيلي السابق حاييم هرتسوغ من حديقة لتكريم الضحايا الفلسطينيين

بن غفير: سأعمل لإلغاء التحقيق مع الجنود الذين اعدموا فلسطينيين في جنبن..

اليونيسف: أكثر من 9000 حالة سوء تغذية حاد لأطفال غزة وتحذير من غرق المناطق المنخفضة..

الأخبار الرئيسية

نتنياهو في رسالة طلب العفو: في الأشهر المقبلة سيشهد الشرق الأوسط أحداثا غير عادية

جيش الاحتلال يعلن اليوم اغتيال 4 من مقاتلي أنفاق رفح

IMG_2752

مسؤول أميركي يزعم : أحد عناصر حماس يعبر الخط الأصفر ويسلم نفسه لجيش الاحتلال في غزة

"غزة الجديدة".. مخطط أمريكي- إسرائيلي واسع لعزل حماس وإعادة هندسة القطاع

بدأت تأهيلها .. خطة مصرية وفلسطينية لدمج قوات الأمن بعد الحرب في غزة

الاتصالات الفلسطينية