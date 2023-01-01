الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 70,103 شهيدا

غزة/سما/

اعلنت الصحة يوم الأحد، ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 70,103 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت في تقريرها اليومي، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,985، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 شهداء (بينهم شهيدان جديدان، وشهيد انتشل جثمانه)، وإصابتان.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 356 شهيدا، و908 مصابين، وجرى انتشال 607 جثامين.