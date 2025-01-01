  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجيش الاسرائيلي يزعم اعتقال خلية في برطعة غرب جنين خططت لتنفيذ عملية

الأحد 30 نوفمبر 2025 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاسرائيلي يزعم اعتقال خلية في برطعة غرب جنين خططت لتنفيذ عملية



القدس المحتلة/سما/

أعلن جهاز "الشاباك" الاسرائيلي، اليوم الاحد، اعتقال 5 فلسطينيين من بلدة برطعة غرب جنين، بزعم "أنهم كانوا يخططون لتنفيذ عملية خلال وقت قريب تستهدف قوات الاحتلال".

وذكر بيان للشباك والشرطة الاسرائيلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت "خلية مكوّنة من خمسة شبان". وادّعى أن أفراد الخلية "كانوا يعتزمون التخطيط لعملية في المدى الزمني الفوري"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة العملية أو المرحلة التي كانت وصلت إليها.

وأضاف الاحتلال أن العملية نُفّذت في إطار ما يصفه بـ"العمليات الاستباقية" شمالي الضفةولا سيما في منطقة جنين وطوباس، ضمن عملية يسميها الجيش "خمسة أحجار"، التي يواصل تنفيذها بزعم "إحباط" المقاومة.

جاء ذلك فيما شن الجيش الإسرائيلي، منذ فجر الأحد، حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة تخللها اعتقال 13 فلسطينيا على الأقل، واحتجاز آخرين والتحقيق معهم قبل الإفراج عنهم.

الأكثر قراءة اليوم

الأردن يبدأ بناء مدينة كبرى في موقع استراتيجي

مسؤول أميركي يزعم : أحد عناصر حماس يعبر الخط الأصفر ويسلم نفسه لجيش الاحتلال في غزة

نتنياهو يتعهد بإعادة رفات آخر أسير إسرائيلي في قطاع غزة ويؤكد: إسرائيل تعمل كل ما بوسعها لإغلاق هذا الملف

السيسي: العالم يشهد الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في وجه الظلم والطغيان ويجب إعادة بناء ما دمرته إسرائيل في غزة

أيرلندا: ازالة اسم الرئيس الإسرائيلي السابق حاييم هرتسوغ من حديقة لتكريم الضحايا الفلسطينيين

بن غفير: سأعمل لإلغاء التحقيق مع الجنود الذين اعدموا فلسطينيين في جنبن..

اليونيسف: أكثر من 9000 حالة سوء تغذية حاد لأطفال غزة وتحذير من غرق المناطق المنخفضة..

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يطلب العفو من الرئيس الإسرائيلي في جرائم الفساد التي ارتكبها ..

جيش الاحتلال يعلن اليوم اغتيال 4 من مقاتلي أنفاق رفح

IMG_2752

مسؤول أميركي يزعم : أحد عناصر حماس يعبر الخط الأصفر ويسلم نفسه لجيش الاحتلال في غزة

"غزة الجديدة".. مخطط أمريكي- إسرائيلي واسع لعزل حماس وإعادة هندسة القطاع

بدأت تأهيلها .. خطة مصرية وفلسطينية لدمج قوات الأمن بعد الحرب في غزة

الاتصالات الفلسطينية