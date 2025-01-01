  1. الرئيسية
الأحد 30 نوفمبر 2025 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يطلب العفو من الرئيس الإسرائيلي في جرائم الفساد التي ارتكبها ..



القدس المحتلة/سما/

أفاد مكتب الرئيس الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قدم قبل وقت قصير طلب عفو لرئيس الدولة يتسحاق هرتصوغ.

 

وقد نقل الطلب إلى الدائرة القانونية في مقر الرئيس عبر محاميه، المحامي عميمت حداد.

وفقا للإجراءات، يجري الآن تحويل الطلب إلى قسم العفو في وزارة العدل، الذي سيجمع أيضا الآراء القانونية ذات الصلة من الجهات المختلفة في الوزارة، وبعد ذلك تنقل هذه الآراء إلى المستشارة القانونية لبيت الرئيس وفريقها لإعداد رأي إضافي لعرضه على رئيس الدولة.

ويشير بيت الرئيس إلى أن الحديث يدور عن طلب عفو استثنائي وله تبعات كبيرة. وبعد استلام جميع الآراء، سيفحصه رئيس الدولة بمسؤولية وجدية.

ويشمل الطلب وثيقتين: رسالة مفصلة موقعة من محاميه، ورسالة موقعة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ونظرا لأهمية هذا الطلب الاستثنائي وتبعاته تنشر هذه الوثائق أمام الجمهور.

