بريطانيا تعترف بتدريب جنود في إسرائيل خلال حربها على غزة

الأحد 30 نوفمبر 2025 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أقرت الحكومة البريطانية، رسميًا بمشاركة جنود بريطانيين في تدريبات داخل إسرائيل خلال حربها على قطاع غزة.

وقال وكيل الوزارة البرلماني لشؤون المحاربين القدامى، آل كارنز، إن "أقل من خمسة أفراد من القوات المسلحة البريطانية درسوا في دورات تعليمية في "إسرائيل" منذ أكتوبر 2023".

ويعتبر هذا التصريح، أول اعتراف رسمي بالتعاون العسكري المباشر والتواجد البريطاني داخل الأكاديميات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة.

من جانبه، وصف الجنرال البريطاني المتقاعد تشارلي هربرت هذا الكشف، بأنه "استثنائي تمامًا"، مضيفًا أنّه "في ظل الادعاءات الموثوقة بارتكاب جرائم حرب من قبل القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، كان ينبغي وقف مثل هذه التبادلات فورًا".

