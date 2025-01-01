هل تدهورت صحة فضل شاكر في السجن ؟

سما / وكالات

نفت أسرة الفنان اللبناني فضل شاكر الأخبار المتداولة عن تدهور حالته الصحية داخل السجن، مؤكدة أن الفنان يتمتع بصحة جيدة، ودعت الجمهور ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى التحقق قبل نشر أي معلومات.

وجاء نفي محمد فضل شاكر، نجل الفنان، ردًا على التقارير التي انتشرت خلال الساعات الماضية والتي زعمت أن حالة والده الصحية تدهورت بسبب مضاعفات مرض السكري وأنه نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأكد نجل الفنان في بيان رسمي أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، وأن فضل شاكر في حالة مستقرة.

وطالبت الأسرة وسائل الإعلام ومدوني منصات التواصل الاجتماعي بالاعتماد على المصادر الرسمية والتحرّي قبل نشر الأخبار، مشددة على ضرورة تجنب الشائعات التي تثير القلق بين محبي الفنان وذويه.

هذا التوضيح يأتي في إطار حرص الأسرة على طمأنة الجمهور ومتابعي الفنان، والحفاظ على مصداقية المعلومات المتعلقة بصحة الفنان داخل السجن.