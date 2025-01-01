  1. الرئيسية
لدعمها الإبادة في غزة..مؤيدون لفلسطين يقتحمون متجرً "زارا" للأزياء في مانهاتن بنويورك

الأحد 30 نوفمبر 2025 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لدعمها الإبادة في غزة..مؤيدون لفلسطين يقتحمون متجرً "زارا" للأزياء في مانهاتن بنويورك



نيويورك/وكالات/

قتحم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين متجر "زارا" بمنطقة مانهاتن في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، خلال تخفيضات ما يسمى "الجمعة السوداء"، ما استدعى لتدخل الشرطة.

 

ورفع المتظاهرون أعلامًا وأطلقوا صافرات الاستهجان وهتفوا بأن السلسلة "ترعى الإبادة الجماعية" و"زارا شركة قاتلة"، وأسفرت الأحداث عن توقيف 4 مشتبه بهم من قبل الشرطة المحلية للتحقيق معهم.

وفقًا لتقرير "فوكس نيوز"، نُظمت المظاهرة بمشاركة نحو 70 متظاهرًا يطالبون بمقاطعة تخفيضات الجمعة السوداء.

وصُوّر بعضهم وهم يقتحمون المتجر وتُبعدهم الشرطة بسرعة، بينما واصل آخرون مسيرتهم الصاخبة على طول الجادة.

 

وتظاهر المؤيدون للفلسطينيين أمام متجر "مايكروسوفت" القريب، حيث رددوا شعارات ضد الشركات التي اعتبروا أنها "متورطة في استغلال الأطفال".

