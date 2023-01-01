  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

باكستان تبدي استعدادها الانضمام لقوة سلام غزة

الأحد 30 نوفمبر 2025 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باكستان تبدي استعدادها الانضمام لقوة سلام غزة



غزة/سما/

أبدت باكستان استعدادها للانضمام لقوة حفظ السلام الدولية التي سيتم تشكيلها من أجل قطاع غزة.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، في مؤتمر صحفي بالعاصمة إسلام أباد، بحسب ما نقلته صحيفة “داون” الباكستانية.

وأكد إسحاق دار، أن “باكستان جاهزة لإرسال جنود لقوة السلام الدولية”.

وأشار إلى أن مسألة نزع سلاح حركة حماس، وظيفة القوات الفلسطينية وليس عملهم (قوة السلام الدولية).

وأوضح الوزير الباكستاني: “وظيفتنا هي حفظ السلام، ونحن بالتأكيد مستعدون للمساهمة في هذه القوة، لكن هذا القرار لا يمكن اتخاذه إلا بعد تحديد مسؤولية ومهمة قوات حفظ السلام”.
ومنذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، ضمن خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكونة من 20 بندا

تنص في أولى مراحلها على وقف لإطلاق النار وإدخال المساعدات وتبادل الأسرى مع حماس، لكن إسرائيل ما زالت تعرقل العبور إلى مرحلتها الثانية بتكرار خروقاتها.
وتشمل المرحلة الثانية من الخطة بنودا بينها إدارة غزة عبر حكومة انتقالية مؤقتة تتكون من لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، ووضع خطة اقتصادية من الرئيس ترامب لإعادة إعمار غزة.

وتنص خطة ترامب أيضا على عدم إجبار الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة وعدم احتلال إسرائيل للقطاع أو ضمه.
كما تنص على أن تعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين لتطوير قوة استقرار دولية مؤقتة لنشرها فورا في غزة، وأنه عند فرض القوة للاستقرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى دمار هائل، بلغت كلفة إعادة الإعمار التي قدّرتها الأمم المتحدة حوالي 70 مليار دولار.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإيراني يكشف لأول مرة عن تفاصيل “دقيقة” حدثت خلال حرب الـ12 يوما مع إسرائيل: واجهنا تحالفًا من 33 دولة

الأردن يبدأ بناء مدينة كبرى في موقع استراتيجي

بالغراء والصبر… فلسطينية تُعيد الحياة للأوراق النقدية الممزقة في أسواق غزة المحاصرة

جيش الاحتلال يدرس توسيع عملياته في سوريا بعد عملية بيت جن: اغتيالات وقصف بالصواريخ ..

نتنياهو يتعهد بإعادة رفات آخر أسير إسرائيلي في قطاع غزة ويؤكد: إسرائيل تعمل كل ما بوسعها لإغلاق هذا الملف

السيسي: العالم يشهد الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في وجه الظلم والطغيان ويجب إعادة بناء ما دمرته إسرائيل في غزة

أيرلندا: ازالة اسم الرئيس الإسرائيلي السابق حاييم هرتسوغ من حديقة لتكريم الضحايا الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحركة حماس: جاهزون لتسليم إدارة القطاع غزة لأى جهة فلسطينية

«حماس» تشعر بعجز الوسطاء عن الضغط على إسرائيل..

IMG_2752

مسؤول أميركي يزعم : أحد عناصر حماس يعبر الخط الأصفر ويسلم نفسه لجيش الاحتلال في غزة

"غزة الجديدة".. مخطط أمريكي- إسرائيلي واسع لعزل حماس وإعادة هندسة القطاع

بدأت تأهيلها .. خطة مصرية وفلسطينية لدمج قوات الأمن بعد الحرب في غزة

الاتصالات الفلسطينية