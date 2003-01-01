باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحركة حماس: جاهزون لتسليم إدارة القطاع غزة لأى جهة فلسطينية

القاهرة /سما/

أكد الدكتور باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الحركة جاهزة لتسليم إدارة قطاع غزة إلى أى جهة فلسطينية وطنية، سواء كانت من التكنوقراط أو من غيرهم، مشيرا إلى أن "حماس" قامت بتشكيل لجان للتحضير لأي عملية استلام وتسلم للسلطة في القطاع.

وقال نعيم فى حوار مع "الشروق" يعد الأول منذ نجاته مع قيادة الحركة حماس من محاولة اغتيال إسرائيلية في العاصمة القطرية الدوحة، إن اتفاق شرم الشيخ يمثل أول اتفاق أو عرض يصل لحركة حماس ويتضمن نصا لوقف وإنهاء الحرب على غزة، بعكس ما سبقه من عروض كانت جزئية حيث تنص على وقف إطلاق نار جزئي مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى. تاليا نص الحوار:

- كيف تتعامل حماس مع الخروقات الإسرائيلية للاتفاق مثل استمرار غلق غلق معبر رفح ونسف المباني في المناطق الواقعة داخل الخط الأصفر واستمرار قصف المدنيين في القطاع ؟

حماس كلفت منذ اليوم الأول لدخول الاتفاق حيز التنفيذ، لجنة فنية تقوم على متابعة تنفيذ عناصر المرحلة الأولى سواء خروقات الاحتلال أو دخول المساعدات أو تبادل الأسرى وهذه اللجنة الفنية المقيمة بالقاهرة على تواصل مباشر مع غرفة عمليات الوسطاء،إضافة إلى الطرف الأمريكي وتضعهم أول بأول في صورة التطورات في الميدان.

أما فيما يتعلق بالخروقات فاللجنة تعد تقريرا يوميا بها ورفعها باللغتين العربية والانجليزية للوسطاء ومن ثم يرسله الوسطاء للأمريكان وفي بعض الأحيان ترسل لجهات أخرى.

وهذه التقارير يتم تدقيقها بشكل احترافي عال جدا مع الأخوة في الميدان للتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها ، وللأسف هناك مئات الاختراقات التي وقعت منذ اليوم الأول ، حيث استشهد أكثر من 315 فلسطيني في هذه الخروقات ، ومعبر رفح لم يفتح حتى الان، في المقابل لا يوجد رد فعل إيجابي في هذا المسار في ظل محاولة العدو الصهيوني الإبقاء على حالة السخونة في المشهد أو استدراج المقاومة للرد ومن ثم عودة الحرب ،ونحن نعرف أن الوسطاء ينقلون بأمانة كل ما يرفع إليهم لكن لا توجد إرادة أمريكية واضحة للضغط على الطرف الإسرائيلي لتغيير سلوكه .

- في تقديرك هل أثرت محاولة الاغتيال الفاشلة لقيادة حماس في الدوحة على تحويل مجرى الأحداث؟

تقديرنا بأن فشل عملية الاغتيال في الدوحة كانت أحد أهم النقاط التي غيرت مسار التعاطي الأمريكي مع العدوان ، فبعد أن أعطى الأمريكان العدو الصهيوني الفرصة تلو الفرصة والوقت لأكثر من عامين لمحاولة تنفيذ أهدافه التي أعلنها باسترجاع الأسرى بالقوة وإنهاء وجود حماس عسكريا وسياسيا ، وفشل العدو في تحقيق هذه الأهداف جاءت العملية العسكرية في مدينة غزة وإعلان العدو عن إبادة المدينة سكانا وعمرانا وأيضا محاولة الاغتيال وفشلوا في المساحتين وصل الجميع لقناعة بأن نتنياهو يغرق في وحل غزة وأن إسرائيل تفقد السيطرة على المسار ، وأنها تحولت لدولة منبوذة على مستوى العالم وكذلك تحولت لعبء وأن الشوارع الاوروبية والأمريكية تغلي وسيكون لذلك تبعات على سياسات هذه البلدان ، كل هذا مجتمعا دفع إلى اتخاذ خطوة واضحة نحو إنهاء هذه الحرب ولذلك نعتقد أن المحاولة الفاشلة لعبت دورا كبيرا في وقف الحرب

- ما الفرق بين اتفاق شرم الشيخ الذي وافقت عليه الحركة وغيره من الاتفاقات التي كانت مطروحة في السابق وكانت ترفضها ؟

اتفاق شرم الشيخ هو أول اتفاق أو عرض يصل لحركة حماس يتضمن نصا لوقف وإنهاء الحرب على غزة وكل ما سبقه من العروض كانت جزئية بمعنى وقف إطلاق نار جزئي مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى.

ويضاف إلى ذلك أن هذه المرة كان هناك زخم دولي وإقليمي وعربي وإسلامي يدفع بقوة لإنهاء العدوان باعتبار أن نتنياهو استنفذكل الفرص واخذ وقت اكثر من اللازم ، وأنه لأسباب شخصية داخلية وحزبية مستمر في هذا المسار رغم فشله.





- هناك تقارير عبرية تشير إلى وجود ملاحق سرية غير معلنة في الاتفاق ما حقيقة ذلك ؟

قطعا لاتوجد أي ملاحق أو اتفاقات سرية غير التي تم التوقيع عليها من جانب قيادة الحركة في شرم الشيخ

- هناك تأكيد من حماس بأنه وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير لن تعود الحرب مجددا .. فما هي الضمانات التي حصلت عليها الحركة من الجانب الأمريكي وعززت الثقة لديكم ؟

لا توجد أي ضمانات بالمعنى الصريح ولكن خطة ترامب التي عرضت على عدد وازن من الدول العربية والإسلامية ، وأعلنها الرئيس الأمريكي كانت تنص نصا صريحا على وقف الحرب وليس وقف إطلاق نار مؤقت ، والشئ الثاني نعتقد أن الزخم الدولي الذي ساند لحظة التوقيع على الاتفاق جزء من الضمانات والتطمينات أننا نسير في مسار إنهاء الحرب .

وهنا يجب الإشارة إلى أنه لابد إلى ضرورة فصل المسار الإنساني لخطة ترامب وخاصة في المرحلة الأولى عن المسار السياسي والأمني ، فلا يمكن أن يكون طعام وشراب الناس ودوائهم ومسكنهم محل تفاوض وابتزاز لتحقيق أهداف الاحتلال ، خاصة أن الحركة نفذت كل ما يطلب منها في المرحلة الأولى بشكل كامل وبشهادة الوسطاء وفي المقابل العدولايزال يماطل ويتلكأ في تنفيذ التزاماته ، في وقت بات هذا الوضع الإنساني الكارثي غير قابل للاستمرار .

-هناك مخاوف من معاودة إسرائيل الحرب بعد حصولها على الأسرى .. هل لدى المقاومة اية أوراق أخرى بعد تسليم هؤلاء الاسرى ؟

المخاوف من عودة الحرب قائمة ومشروعة بل بالعكس السلوك الإسرائيلي اليومي في الميدان يشير بشكل واضح أنه يبحث عن أي ذرائع لعودة الحرب كما رأينا في الأسابيع الماضية .

وفيما يخص أوراق الضغط، فالقصة مرتبطة بالإرادة الإقليمية والدولية التي يجب أن تتحرك لوضع حد للعربدة الإسرائيلية ولاسيما أن ما حدث في غزة لم يعد ردة فعل على العملية العسكرية التي قامت بها المقاومة في السابع من أكتوبر وإنما هناك قرار رسمي بتنفيذ عملية إبادة جماعية للشعب الفلسطيني في غزة ، وهذه بالتأكيد ليست مهمة الفلسطينين وحدهم لمواجهة هذه الإبادة ولكن مهمة العرب والمسلمين والمجتمع الدولي بكل مكوناته الرسمية والشعبية والأممية ، لمنع عودة هذه الحرب وفي هذا السياق لابد من التأكيد علي أن هذا الصراع في جوهره صراع سياسي وأن عودة الحرب لن تؤدي إلى سلام أو استقرار كما يحاول البعض أن يصور في خططه ، فإذا كان الأمريكان والأوروبيون يأملون أن تصل هذه المنطقة للاستقرار والسلام فالمدخل بالتأكيد هو ليس العمل العسكري أو هزيمة طرف لصالح طرف وإنما هو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه بإقامة الدولة ، وتمكين اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وأرضهم .

- المرحلة الأولى من الاتفاق ربما كانت الأسهل ورغم ذلك حدثت بها خروقات كثيرة فهل هناك تصور من جانبكم للتعامل مع المرحلة الثانية منه، والتي تتضمن الكثير من القضايا الشائكة والمفخخة التي يمكن أن يجد فيها نتنياهو ملاذا للانقلاب على الاتفاق ؟

الجزء الثاني من خطة ترامب ، هو مرحلة معقدة وشائكة وأيضا خطيرة لأنها اشتملت على عناصر صعب على أي فلسطيني ليس فقط في المقاومة أن يقبلها بعيوبها، وفي مقدمتها مجلس السلام الذي يمثل شكلا من أشكال الوصاية على جزء من الشعب الفلسطيني ، وبالتالي نحن أمام مرحلة صعبة وخطيرة ومعقدة ، وتحتاج إلى تعاون الجميع وخاصة الدول العربية والإسلامية من اجل البحث عن كيفية الوصول إلى اتمام الخطة بما ينجز حقوقنا الفلسطينية ويمنع سلخ القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية أو تشويه هوية غزة الوطنية لصالح مشاريع بعيدة عن جذورنا .

أيضا موضوع قوة الاستقرار لا يوجد أي توصيف للقوة ومهامها وطبيعة عملها وآليات عملها ، أو نزع السلاح، حيث لايوجد أي فلسطيني يقبل بهذه المصطلحات الفجة ، لان المقاومة مرتبطة بالاحتلال وهذا حق مشروع لكل الشعوب تحت الاحتلال، ففكرة نزع السلاح ترتبط بإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية ، ومع ذلك نقول أنه إذا كان هناك طريقة للتوافق على وقف إطلاق نار دائم أو هدنة طويلة الامد يصاحبها مسار سياسي جاد وحقيقي يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، بالتأكيد يمكن التفكير في خيارات ومقاربات للتعامل مع قضية السلاح ، وهناك تجارب كثير سابقة في العالم مثل جنوب إفريقيا وإيرلندا ، وفيتنام ، يمكن ان نستفيد منها ونبني عليها ولكن جوهر الموضوع أن المقاومة حق للشعب الفلسطيني والسلاح مرتبط بوجود الاحتلال .

- بشكل واضح وإجابة مباشرة من المسئول عن عدم تشكيل أو إعلان لجنة إدارة غزة حتى الآن ؟

نحن انخرطنا في حوار مباشر مع الأشقاء في مصر منذ أكثر من عام لمناقشة إنشاء لجنة من التكنوقراط لإدارة قطاع غزة وفي ذلك الوقت تم التوافق مع كل الأطراف بما فيها حركة فتح على رؤية متكاملة لعمل هذه اللجنة بحيث تكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية والقانون الفلسطيني الساري في الأراضي الفلسطينية وحتى اننا توافقنا مع حركة فتح أن يرأس هذه اللجنة أحد وزراء الحكومة الفلسطينية في رام الله من أبناء غزة لكن للأسف الشديد طوال العام الماضي لم تتحول الحوارات لخطوة عملية بسبب رفض قيادة السلطة الفلسطينية تنفيذ الاتفاق وسحب الذرائع من الاحتلال ، إلى أن جاءت مبادرة جديدة من الأشقاء في مصر بناء على خطة ترامب ، وهنا أيضا في حواراتنا مع المصريين والفصائل توصلنا إلى إعادة إحياء الفكرة الأولى والبناء عليها ،وبالتالي توافقنا على عدد كبير من الأسماء التي يمكن ان يتم الاختيار منها ، وتم نقل الفكرة للطرف الأمريكي لأخذ خطوة عملية ،لكن للأسف حتى الان لم يتم ذلك ويبدو أن الطرف الأمريكي لازال يتطلع لتشكيل ما يسمى "مجلس السلام " ، ثم الجهاز التنفيذي ثم اللجنة .

نحن من طرفنا جاهزون لتسليم إدارة غزة لأي جسم فلسطيني وطني سواء كان من التكنوقراط أو من غيرهم وقمنا بعمل لجان للتحضير لأي عملية استلام وتسلم للسلطة في القطاع.

- ماهي ملاحظات او اعتراضات السلطة الفلسطينية وحركة فتح على الصيغة الخاصة باللجنة ؟

التقينا بحركة فتح قبل الحرب وبعدها في بكين وموسكو ومصر والجزائر ، لوضع حل للأزمة الكبيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية ،وفي كل محطة كنا نتفق على رؤية شاملة وواضحة ويوقع عليها الجميع إلا أنه عندما يعود وفد حركة فتح إلى رام الله يتم إهمال هذه الاتفاقات وإرسال إشارات سلبية بشأن ما تم الاتفاق عليه .

يبدو أن البعض يتوقع أن حركة حماس قد تكون خرجت من المعركة وضعفت وأن مصيرها التغييب، وبالتالي يمكن الانتظار قليلا لوراثة الحركة والعودة للمشهد في غزة عبر مخططات غير وطنية أو تفرض على الفلسطينيين من جهات خارجية .

وأود أن أقول أن هذا الموقف لا ينبي على تقديرات موقف حقيقية ومن يراهن عليه سيخسر كثيرا لأن حماس والمقاومة رغم أنها تلقت ضربات كبيرة في المعركة لكنها خرجت أقوى وأكثر تجذرا ، واستطاعت أن تعيد إحياء القضية الفلسطينية من جديد وتفرضها على المجتمع الدولي .

-هل سيكون هناك أي دور لحركة حماس سواء في الإدارة المدنية أو أعمال الأمن خلال الفترة الانتقالية ؟

حماس أبدت من اليوم الأول استعدادها لترك الحكم باعتبار أنها مشروع مقاومة وحركة تحرر وطني وأن الحكم كان جملة اعتراضية في مسيرتها ، وقلنا أكثر من مرة أننا جاهزون لترك الحكم من الباب إلى المحراب ، وأيضا فيما يتعلق بالأمن فهذا شأن الحكومة التي تتولى إلإدارة .

-هل تتضمن خطة ترامب اقتطاع أي مساحات من غزة تحت مسمى المناطق العازلة .. أو تواجد دائم لإسرائيل في أيا من أجزاء القطاع ؟

لا تشمل خطة ترامب بقاء إسرائيل في أي جزء من قطاع غزة و نصت على أن الانسحاب سيكون تدريجيا على مراحل ومرتبط ببرامج محددة .

-متى ستنسحب إسرائيل من ممر فيلادلفيا وفقا لما جاء في الاتفاق ؟

لايوجد نص في الاتفاق يتحدث نصا عن ممر فيلادلفيا ، لكن الاتفاق يتضمن خروج إسرائيل من القطاع بالكامل وألا يحتل أي جزء منه ، وممر فيلادلفيا ، هو حدود فلسطينية مصرية والأصل ألا يتواجد بها أي كيان غريب.

-إلى أين وصلت المحادثات بشأن نزع السلاح مع الوسطاء خاصة في أعقاب قرار مجلس الأمن الأخير ..وهل ستشارك مصر وتركيا بالقوة تحت هذه الصيغة التي تضمنها القرار؟

للأسف الشديد مجلس الأمن تبنى المشروع الأمريكي بالنص دون أي تعديلات ومن بين ما تم اعتماده فكرة دخول قوات دولية ونزع السلاح ، لكن ما تم اعتماده لايرد فيه أي تفاصيل أو توضيحات او إجراءات عملية تفصيلية .

وفيما يتعلق بنزع السلاح هناك جمل فضفاضة تتحدث مرة عن نزع سلاح،ومرة اخرى عن تخزينه أووضعه ولا يوجد أي وضوح حول التفاصيل أو الكيفية .

ونحن أعلنا أنه لامانع لدينا من وجود قوات دولية تتواجد على الحدود للفصل بين الطرفين،ومراقبة وقف إطلاق النار دون أن يكون لها أي مهام تنفيذية داخل قطاع غزة .

وفيما يخص السلاح فهو حق طالما بقي الاحتلال ولا يستطيع أحد أن يحرمنا منه ، لكن إذا كانت هناك رؤية متكاملة تتضمن وقفا دائما لإطلاق النار،وإطلاق مسار سياسي جدي محدد المراحل والتوقيتات يفضي لقيام دولية فلسطينية فهذا السلاح يمكن البحث بشكل مؤقت على مقاربات للتعامل معه لكن في النهاية لا يجوز إلا أن يذهب للدولة الفلسطينية .

أما بالنسبة لمشاركة الدول في القوات لا علم لنا به ، ويبدو ان الدول تنتظر رؤية واضحة قبل أن ترسل جنودها إلى منطقة ساخنة ومعقدة

-هل لايزال الحديث عن خروج قيادات المقاومة الميدانية من القطاع مطروح كشرط إسرائيلي لإتمام الاتفاق ؟

لا أحد من الوسطاء أو الأطراف الفاعلة يتحدث معنا بشأن هذا الأمر في الفترة الأخيرة ، ولا اعتقد أن هذا الأمر مطروح أصلا للنقاش ، ولن يقبل أي شخص من فصائل المقاومة أو حر شريف أن يترك بلده بعد كل هذا الكم من التضحيات الجسام في سياق الأبعاد فهذا شرط مرفوض جملة وتفصيلا .

-ماهو الموقف النهائي بشأن مقاتلي القسام المحاصرين في الأنفاق في رفح.. وهل هناك أية أطروحات جديدة لحل أزمتهم ؟

لازالت المشكلة قائمة ولايزال الاحتلال يراهن على الوقت إما للحصول على مواقف لم يستطع أن يحصلها طوال عامين من الحرب بأن يخرج المقاتلين في صورة مذلة وهم يسلمون أسلحتهم أويتم إبعادهم للخارج كما يطرح ، لكن بالتأكيد هؤلاء المقاتلون يرفضون إلا أن يخرجوا بعزة وكرامة ويعودو لأهلهم في المناطق تحت السيطرة الفلسطينية ، أو أن يمضوا إلى الله شهداء،والاتصالات بشأن إعادتهم مستمرة من جانب الوسطاء لكن الاحتلال يرفض ويماطل .

-إلا تلمسون مخاوف من إمكانية لبننة غزة وتطبيق إسرائيل ممارستها في لبنان مع القطاع ؟

سلوك العدو على الأرض يحاول فرض معادلات اشتباك جديدة على القطاع على غرار ما يفعله في لبنان ، وهذا الأمر غير قابل للاستمرار وما يصلح في لبنان لن يصلح في غزة

-هل يمكن القول أن مخطط التهجير قد سقط أم لاتزال المخاوف بشأنه قائمة ؟



نستطيع القول أن شعبنا حتى هذه اللحظة أفشل هذا المخطط بصموده رغم الخسائر الفادحة والتضحيات العظيمة والجسيمة ، حيث فشل العدو في دفع شعبنا للخروج في هجرة جماعية من أرضه خارج قطاع غزة .

لكن بالتأكيد لايزال حلم التهجير قائما ومتواجدا على أجندة الاحتلال ويعمل بكل الطرق لتنفيذ هذا المخطط سواء بالقتل والإبادة او بدفع الناس إلى خيار الهجرة من خلال تعظيم المأساة الانسانية أو من خلال تسهيل الخروج ومنع الدخول إلى القطاع .

-كيف تقيم حماس الدور المصري في هذا التوقيت .. وما هو مستوى التنسيق في الوقت الراهن بين الحركة والقاهرة ؟

الدور المصري جوهري ومركزي ومصر هي العنوان الرئيسي لتنفيذ خطة إنهاء الحرب ، والحقيقة في هذه المرحلة نلمس تنسيقا عاليا وتواصلا إيجابيا على كل المستويات مع الجانب المصري وعلى مدار الساعة ، ونشعر بحرص عالي لدى المسئولين في مصر لأن تؤدي هذه الخطة رغم ما فيها من مخاطر إلى عودة شعبنا لاستئناف حياته في القطاع بشكل كريم ، وأن تدفع هذه الخطة في أن يقترب شعبنا من حقوقه السياسية .

-كيف استقبلت نبأ استشهاد نعيم باسم نعيم في اول ايام دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وبعد نجاتك أنت شخصيا من محاولة الاستهداف في الدوحة ؟

استشهاد نعيم لم يكن بالأمر الهين خاصة أنه كان الثاني بعد ما استشهد شقيقه في 2003، ففقد الأبناء وفلذات الأكباد امر عظيم وجلل على نفوس الأباء، لكن ندرك أننا اخترنا بكل وعي وإرادة وتصميم طريق الحرية والكرامة والدفاع عن حقوق شعبنا ونعلم جيدا أنه طريق محفوف بالمخاطر وأننا سندفع على هذا الطريق أثمانا كبيرة من أبنائنا وبيوتنا أو من انفسنا ، وما يخفف عنا في هذه اللحظات أننا نفقد فلذات أكبادنا على طريق عزة وكرامة وأن هؤلاء شهداء .

-أخيرا كانت هناك اتهامات للحركة بتصفية الحسابات السياسية عبر الإعدامات الميدانية والتصفية خارج إطار المحاكمات عقب وقف إطلاق النار .. ما حقيقة ما حدث؟

حماس لم ولن تقوم بتصفية حسابات سياسية مع أي طرف كان خاصة لو تعلق الأمر بأي أطراف فلسطينية،وما حدث من مواجهات مع بعض المجموعات او أفراد ينتمون لبعض العائلات كان في إطار معالجة جراحية دقيقة محدودة ومؤقتة لمواجهة خطر كبير كان سيدخل غزة في الفوضى العارمة أو الاقتتال الداخلي ، وتهديد الارواح والأعراض ، لأن بعض هذه الفئات مارسات على مدار عامين القتل والسطو المسلح والتواصل مع العدو وتنفيذ بعض أهدافه بخطف المجاهدين والشرفاء وإعدامهم والسطو على المساعدات وفرض الإتاوات على الناس ولذلك لو تركت هذه المجموعات لكان المشهد اليوم كارثيا وهذا ما حاول الاحتلال تنفيذه على مدار عامين لكنه فشل ، وبمجرد معالجة هذا الأمر تم إنهاء هذه الإجراءات والتوجه لتضميد الجراح ومعالجة أي تجاوزات حدثت أثناء العملية وهذا ما شهد به الناس جميعا بما فيهم رؤساء العائلات الذين أكدوا ان هذا الاجراء كان ضروريا لمنع الفوضى.