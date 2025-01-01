  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قطر: يجب عدم السماح لإسرائيل بعرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة

الأحد 30 نوفمبر 2025 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطر: يجب عدم السماح لإسرائيل بعرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة



غزة/سما/

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، على أنه يجب عدم السماح لإسرائيل بعرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وقال الأنصاري في تصريحات صحافية، إنه "لا ينبغي السماح لإسرائيل بأن تعطل تنفيذ اتفاق غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية"، لافتا إلى أن "العمل جار من خلال الطرف الفلسطيني على استخراج الجثمانين المتبقيين وقطع الطريق أمام أي حجج إسرائيلية". 

ولفت الأنصاري إلى أن "قطر والشركاء في المنطقة اليوم، يسعون إلى التحول من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية، وبالتالي الوصول إلى سلام مستدام يمكن من خلاله إنهاء حالة الحرب بشكل شامل في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "هناك تحديات كبيرة للوصول إلى هذا المستوى في الهدنة، ولكن التركيز الآن هو على إبقاء هذه الهدنة بما يكفي للوصول إلى حل سياسي تكون جميع الأطراف في المنطقة ومع المجتمع الدولي والولايات المتحدة تعمل معاً لإنجاح هذه الخطة وإنهاء الحرب".

وأكد المتحدث أن "هم قطر الأول هو أن يكون هناك قرار أممي لتنفيذ اتفاق غزة، وألا تكون هذه المسألة خارج إطار التوافق الأممي"، مشدا على "استمرار بلاده في دعم السلطة باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني".

وبشأن الضغوط الأمريكية على دول المنطقة للانضمام إلى "اتفاقات أبراهام"، أكد الأنصاري في تصريحات نقلها موقع "العربي الجديد" أن أي تطبيع مع إسرائيل لن يتم إلا في إطار حل القضية الفلسطينية، موضحا أن عدم وجود مسار سلام بالنسبة للفلسطينيين يعني أنه لن تكون هناك حالة استقرار في المنطقة.

وقال: "متى ما كان هناك حل للقضية الفلسطينية يقبل به الأشقاء الفلسطينيون أولا، يمكن الحديث عن إدماج إسرائيل في المنطقة".

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإيراني يكشف لأول مرة عن تفاصيل “دقيقة” حدثت خلال حرب الـ12 يوما مع إسرائيل: واجهنا تحالفًا من 33 دولة

الأردن يبدأ بناء مدينة كبرى في موقع استراتيجي

بالغراء والصبر… فلسطينية تُعيد الحياة للأوراق النقدية الممزقة في أسواق غزة المحاصرة

جيش الاحتلال يدرس توسيع عملياته في سوريا بعد عملية بيت جن: اغتيالات وقصف بالصواريخ ..

نتنياهو يتعهد بإعادة رفات آخر أسير إسرائيلي في قطاع غزة ويؤكد: إسرائيل تعمل كل ما بوسعها لإغلاق هذا الملف

السيسي: العالم يشهد الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في وجه الظلم والطغيان ويجب إعادة بناء ما دمرته إسرائيل في غزة

أيرلندا: ازالة اسم الرئيس الإسرائيلي السابق حاييم هرتسوغ من حديقة لتكريم الضحايا الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

«حماس» تشعر بعجز الوسطاء عن الضغط على إسرائيل..

IMG_2752

مسؤول أميركي يزعم : أحد عناصر حماس يعبر الخط الأصفر ويسلم نفسه لجيش الاحتلال في غزة

"غزة الجديدة".. مخطط أمريكي- إسرائيلي واسع لعزل حماس وإعادة هندسة القطاع

بدأت تأهيلها .. خطة مصرية وفلسطينية لدمج قوات الأمن بعد الحرب في غزة

ديبلوماسي أوروبي : رفض إسرائيل للسلطة الفلسطينية يجمد المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة

الاتصالات الفلسطينية