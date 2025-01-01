مسؤول أميركي يزعم : أحد عناصر حماس يعبر الخط الأصفر ويسلم نفسه لجيش الاحتلال في غزة

وكالات / سما/

قال مسؤول أمريكي لشبكة "سي بي إس نيوز" إن عنصرًا من حركة حماس عبر يوم السبت، "الخط الأصفر" الفاصل في غزة وسلّم نفسه لجنود الجيش الإسرائيلي.

ولم يوضح التقرير الموقع الدقيق للحادثة على خط وقف إطلاق النار.

وبحسب المسؤول الأمريكي، أبلغ العنصرُ جنودَ الجيش الإسرائيلي بأنه جُنِّد مؤخرًا في صفوف حماس، لكنه نادم على قراره بالانضمام إلى الحركة.

من جهتها علّقت وزارة الخارجية الأمريكية عبر مكتب "شؤون الشرق الأدنى" على منصة "إكس/تويتر" بالقول إن "سكان غزة يعلمون أنه لا يمكن أن يكون هناك مستقبل تحت حكم حماس"، مضيفة أن "غزة يمكن أن تكون مكانًا رائعًا، لكن يجب أن تكون أولًا خالية من الإرهاب والإرهابيين".

ولم يشر التقرير إلى ما جرى بعد عملية تسليم العنصر نفسه، ولا ما إذا كان قد تم احتجازه لاستكمال التحقيق معه.