أريحا: اصابة 4 متضامنين أجانب أحدهم بحالة خطيرة بهجوم للمستوطنين

الأحد 30 نوفمبر 2025 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أريحا: اصابة 4 متضامنين أجانب أحدهم بحالة خطيرة بهجوم للمستوطنين



رام الله/سما/

أصيب، اليوم الأحد، أربعة من المتضامنين الأجانب بجروح، في في هجوم نفذه مستوطنون في تجمع عين الديوك بأريحا، بعد أن تسللوا إلى المنزل الذي يقيمون فيه.

وأوضحت مصادر محلية أن عددا من المستوطنين هاجموا المتضامنين الأجانب في التجمع، ما أدى إلى إصابة اربعة منهم بالضرب المبرح، وُصفت ثلاث منها بالمتوسطة وواحدة بالخطيرة، وقد جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن نحو 10 مستوطنين ملثمين تسللوا إلى المنزل الذي يقيم فيه المتضامنين فجرا، وقاموا بالاعتداء عليهم بالضرب، وسرقوا محتويات المنزل، وجوازات السفر والهواتف المحمولة الخاصة بالمتضامنين.

يشار إلى أن ثلاثة من المتضامنين المتواجدين في مستشفى أريحا يحملون الجنسية الإيطالية، فيما يحمل الرابع الجنسية الكندية.

