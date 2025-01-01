  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اتهامات إسرائيلية لليونيفيل .. "تحذيرات" من تسريب معلومات إلى حزب الله

الأحد 30 نوفمبر 2025 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتهامات إسرائيلية لليونيفيل .. "تحذيرات" من تسريب معلومات إلى حزب الله



القدس المحتلة/سما/

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اتهامات ضد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، متحدثًا عن "خشية من تسريب معلومات حساسة" حول تحركات الجيش على الحدود إلى حزب الله، ومتهمًا القوة الدولية بأنها "تعيق" نشاطه ولا تُسهم في جهود نزع سلاح الحزب.

جاء ذلك بحسب ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، الأحد، عن مصادر في الجيش، أشارت إلى أن أفراد اليونيفيل يملكون صلاحية دخول مناطق عمل القوات الإسرائيلية على الحدود، و"تصوير وتوثيق الميدان".

وحذّرت المصادر العسكرية من أن هذه الصور قد "تصل إلى حزب الله" وتستخدم في "جمع معلومات استخبارية وتخطيط عمليات"، وبحسب المصادر، فإن هذه المخاوف ليست جديدة، لكنها "تفاقمت في الأشهر الأخيرة".

وفي تصريحات نقلتها إذاعة الجيش، اعتبر مسؤول عسكري رفيع المستوى أن قوات اليونيفيل "جهة معطِّلة" في الجنوب اللبناني، مضيفًا: "لا يقدمون أي فائدة، وبالتأكيد ليس في موضوع نزع سلاح حزب الله".

وتابع القول: "هم يضرون بحرية عمل الجيش، ونخشى بشدة أن تتسرّب صور لعمل قواتنا على الحدود إلى حزب الله". وأضاف: "كلما ابتعدوا عن الميدان وأنهوا مهمتهم، كان ذلك أفضل".

يأتي ذلك في إطار الهجمات العدوانية الإسرائيلية المتصاعدة على لبنان، على وقع التطورات الداخلية في بيروت وتصاعد الضغوط الإسرائيلية والأميركية على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله.

وبحسب التقرير، رصد الجيش الإسرائيلي مؤخرًا "وثيقة تنسيق رسمية" صادرة عن يونيفيل، وُصفَت فيها إسرائيل بعبارة "العدو الإسرائيلي". ونقل التقرير أن الجيش "وجّه رسالة غاضبة" للقوة الدولية وطالب بتفسير.

وأوضحت اليونيفيل أن العبارة جاءت "عن طريق الخطأ" نتيجة نسخ نصّ أعدّه الجيش اللبناني، وأنها "اعتذرت عن الخلل".

وأشار التقرير إلى حادثة سابقة وقعت قبل أسابيع حين "أسقطت قوة من يونيفيل طائرة مسيّرة إسرائيلية" فوق بلدة كفركلا في جنوب لبنان، ما ساهم في مراكمة التوتر بين الطرفين.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإيراني يكشف لأول مرة عن تفاصيل “دقيقة” حدثت خلال حرب الـ12 يوما مع إسرائيل: واجهنا تحالفًا من 33 دولة

الأردن يبدأ بناء مدينة كبرى في موقع استراتيجي

بالغراء والصبر… فلسطينية تُعيد الحياة للأوراق النقدية الممزقة في أسواق غزة المحاصرة

جيش الاحتلال يدرس توسيع عملياته في سوريا بعد عملية بيت جن: اغتيالات وقصف بالصواريخ ..

نتنياهو يتعهد بإعادة رفات آخر أسير إسرائيلي في قطاع غزة ويؤكد: إسرائيل تعمل كل ما بوسعها لإغلاق هذا الملف

السيسي: العالم يشهد الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في وجه الظلم والطغيان ويجب إعادة بناء ما دمرته إسرائيل في غزة

أيرلندا: ازالة اسم الرئيس الإسرائيلي السابق حاييم هرتسوغ من حديقة لتكريم الضحايا الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحركة حماس: جاهزون لتسليم إدارة القطاع غزة لأى جهة فلسطينية

«حماس» تشعر بعجز الوسطاء عن الضغط على إسرائيل..

IMG_2752

مسؤول أميركي يزعم : أحد عناصر حماس يعبر الخط الأصفر ويسلم نفسه لجيش الاحتلال في غزة

"غزة الجديدة".. مخطط أمريكي- إسرائيلي واسع لعزل حماس وإعادة هندسة القطاع

بدأت تأهيلها .. خطة مصرية وفلسطينية لدمج قوات الأمن بعد الحرب في غزة

الاتصالات الفلسطينية