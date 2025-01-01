  1. الرئيسية
خرق وقف إطلاق النار .. غارات إسرائيلية ونسف مبان بغزة

الأحد 30 نوفمبر 2025 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خرق وقف إطلاق النار .. غارات إسرائيلية ونسف مبان بغزة



غزة/سما/

منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات واسعة لنسف وتدمير ما تبقى من المباني والبنى التحتية خلف "الخط الأصفر" في مختلف مناطق قطاع غزة.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على أنحاء القطاع بشكل مستمر، في خرق واضح للاتفاق، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء جراء الحرب تجاوز 70 ألف شخص.

وفي اليوم الـ51 من بدء وقف إطلاق النار، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات داخل الخط الأصفر شرقي مخيم البريج وعلى مدينة رفح فجر الأحد، إضافة إلى قصف صاروخي استهدف شرقي حيي الشجاعية والتفاح.

كما قام الجيش الإسرائيلي بنسف مبانٍ ضخمة شرق خانيونس، بينما شن الطيران ست غارات شرقي رفح وغارة أخرى داخل الخط الأصفر على مخيم البريج وسط القطاع.

على الصعيد الداخلي، كشف مصدر قيادي في حركة حماس عن تشكيل لجنة فنية متخصصة للتحضير لعملية التسليم والتسلم لإدارة غزة، تمهيدا لتولي لجنة من التكنوقراط إدارة القطاع بالكامل وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكد المصدر أن حماس شددت على ضرورة الفصل بين المسار الإنساني والإغاثي من جهة، والمسار السياسي والأمني للخطة الأميركية من جهة أخرى.

وفي سياق التحضيرات الإسرائيلية، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني أن الجيش يعتزم استكمال تمشيط منطقة الخط الأصفر خلال أسابيع، بينما أخبرت إسرائيل الوسطاء الأميركيين بأنها لن تناقش الانتقال للمرحلة الثانية قبل إعادة كافة جثث المخطوفين، على ما أفاد الموقع الإلكتروني "واللا".

