خطة مصرية وفلسطينية لدمج قوات الأمن بعد الحرب في غزة

غزة/سما/

في خطوة عملية ترسم ملامح المشهد الأمني لقطاع غزة في مرحلة "ما بعد الحرب"، كشفت مصادر فلسطينية رسمية عن انخراط مئات العناصر من الشرطة الفلسطينية من أبناء غزة في برامج تدريبية مكثفة داخل الأراضي المصرية، تمهيدا لتولي مهام حفظ الأمن في القطاع.

ووفقا لمسؤول فلسطيني رفيع، فإن الخطة المصرية تهدف إلى تأهيل خمسة آلاف ضابط وعنصر أمن. وقد تلقى بالفعل أكثر من 500 عنصر تدريبات عملياتية ونظرية في آذار/ مارس الماضي، بينما يواصل مئات آخرون تدريبات مماثلة منذ نهاية أيلول/ سبتمبر 2025.

تدريبات تشمل شقا سياسيا وتوعويا، مع التأكيد على دور منظمة التحرير كممثل شرعي.

تأتي هذه التحركات استنادا إلى اتفاق وقع برعاية مصرية نهاية عام 2024 بين حركتي "حماس" و"فتح"، يقضي بدمج 5000 شرطي تابعين للسلطة مع 5000 من نظرائهم في الشرطة الحالية التي تقودها حماس، ليعملوا جميعا تحت إشراف "لجنة الكفاءات المستقلة".