الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين في سلفيت وبيت لحم والخليل

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأحد 30 نوفمبر 2025، حملة دهم واعتقالات واسعة النطاق طالت أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها اقتحام المنازل وتفتيشها والتنكيل بساكنيها، وسط إجراءات عسكرية مشددة.

في مدينة سلفيت، اقتحمت قوة عسكرية كبيرة بلدة "الزاوية"، حيث أقدم جيش الاحتلال على إغلاق مدخلها بالسواتر الترابية لعزلها عن محيطها. ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت أكثر من عشرة مواطنين، جرى احتجازهم وإخضاعهم لتحقيق ميداني قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقا.

إلى الجنوب، ركزت قوات الاحتلال حملتها في بلدة "بيت فجار" بمحافظة بيت لحم؛ إذ داهمت عددا من المنازل وعاثت فيها فسادا قبل أن تعتقل خمسة مواطنين، وهم: محمود إبراهيم ثوابتة، عصام حسين ديرية وشقيقه إبراهيم، محمد أحمد أبو يابس، وبراء يوسف علي ديرية.

حملة دهم واعتقالات واسعة النطاق تطال أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

كما طالت الاعتقالات بلدة "سعير" شرق الخليل، حيث جرى اعتقال ثلاثة أسرى محررين، هم: خليل فروخ، عودة جرادات، وجلال جبارين.

في شمال الضفة، شهدت محافظة نابلس اقتحامات متعددة؛ حيث اعتقل الأسير المحرر محمد عصيدة بعد مداهمة منزله في قرية "تل". كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية "صرة" واعتقلت ثلاثة شبان، أفادت المصادر بأن أحدهم مصاب.

وفي سياق متصل، داهمت الآليات العسكرية شوارع مخيم بلاطة، حيث قام الجنود بتمزيق صور الشهداء المعلقة في الأزقة في خطوة استفزازية. أما في رام الله، فقد سجل اعتقال الشاب حسن مراد من بلدة "دير أبو مشعل" عقب اقتحام منزله.