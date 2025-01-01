  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين في سلفيت وبيت لحم والخليل

الأحد 30 نوفمبر 2025 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين في سلفيت وبيت لحم والخليل



رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأحد 30 نوفمبر 2025، حملة دهم واعتقالات واسعة النطاق طالت أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها اقتحام المنازل وتفتيشها والتنكيل بساكنيها، وسط إجراءات عسكرية مشددة.

في مدينة سلفيت، اقتحمت قوة عسكرية كبيرة بلدة "الزاوية"، حيث أقدم جيش الاحتلال على إغلاق مدخلها بالسواتر الترابية لعزلها عن محيطها. ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت أكثر من عشرة مواطنين، جرى احتجازهم وإخضاعهم لتحقيق ميداني قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقا.

إلى الجنوب، ركزت قوات الاحتلال حملتها في بلدة "بيت فجار" بمحافظة بيت لحم؛ إذ داهمت عددا من المنازل وعاثت فيها فسادا قبل أن تعتقل خمسة مواطنين، وهم: محمود إبراهيم ثوابتة، عصام حسين ديرية وشقيقه إبراهيم، محمد أحمد أبو يابس، وبراء يوسف علي ديرية.

حملة دهم واعتقالات واسعة النطاق تطال أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

كما طالت الاعتقالات بلدة "سعير" شرق الخليل، حيث جرى اعتقال ثلاثة أسرى محررين، هم: خليل فروخ، عودة جرادات، وجلال جبارين.

في شمال الضفة، شهدت محافظة نابلس اقتحامات متعددة؛ حيث اعتقل الأسير المحرر محمد عصيدة بعد مداهمة منزله في قرية "تل". كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية "صرة" واعتقلت ثلاثة شبان، أفادت المصادر بأن أحدهم مصاب.

وفي سياق متصل، داهمت الآليات العسكرية شوارع مخيم بلاطة، حيث قام الجنود بتمزيق صور الشهداء المعلقة في الأزقة في خطوة استفزازية. أما في رام الله، فقد سجل اعتقال الشاب حسن مراد من بلدة "دير أبو مشعل" عقب اقتحام منزله.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإيراني يكشف لأول مرة عن تفاصيل “دقيقة” حدثت خلال حرب الـ12 يوما مع إسرائيل: واجهنا تحالفًا من 33 دولة

الأردن يبدأ بناء مدينة كبرى في موقع استراتيجي

بالغراء والصبر… فلسطينية تُعيد الحياة للأوراق النقدية الممزقة في أسواق غزة المحاصرة

جيش الاحتلال يدرس توسيع عملياته في سوريا بعد عملية بيت جن: اغتيالات وقصف بالصواريخ ..

نتنياهو يتعهد بإعادة رفات آخر أسير إسرائيلي في قطاع غزة ويؤكد: إسرائيل تعمل كل ما بوسعها لإغلاق هذا الملف

السيسي: العالم يشهد الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في وجه الظلم والطغيان ويجب إعادة بناء ما دمرته إسرائيل في غزة

أيرلندا: ازالة اسم الرئيس الإسرائيلي السابق حاييم هرتسوغ من حديقة لتكريم الضحايا الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

"غزة الجديدة".. مخطط أمريكي- إسرائيلي واسع لعزل حماس وإعادة هندسة القطاع

خطة مصرية وفلسطينية لدمج قوات الأمن بعد الحرب في غزة

ديبلوماسي أوروبي : رفض إسرائيل للسلطة الفلسطينية يجمد المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة

نتنياهو يتعهد بإعادة رفات آخر أسير إسرائيلي في قطاع غزة ويؤكد: إسرائيل تعمل كل ما بوسعها لإغلاق هذا الملف

السيسي: العالم يشهد الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في وجه الظلم والطغيان ويجب إعادة بناء ما دمرته إسرائيل في غزة

الاتصالات الفلسطينية