الطقس: انخفاض على الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط الامطار

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجويّة الفلسطينية ان يكون الجو اليوم الاحد، غائما جزئيا الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدني من معدلها السنوي العام بقليل، تتهيأ الفرصة تدريجياً خلال ساعات النهار لسقوط امطار متفرقة على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

الاثنين 01/12/2025: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات، وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 02 /12/2025: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 03/12/2025: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعية والبحر خفيف ارتفاع الموج.