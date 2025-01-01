ديبلوماسي أوروبي : رفض إسرائيل للسلطة الفلسطينية يجمد المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة

القدس المحتلة/سما/

كشف دبلوماسي أوروبي لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن حركة حماس تستغل غياب تشكيل قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة من أجل تعزيز قدراتها وإعادة تنظيم صفوفها، محذرا من أن الفراغ الأمني والسياسي القائم "يوفر بيئة مثالية لعودة الحركة إلى المشهد بقوة أكبر".

وأوضح الدبلوماسي ذاته، أن حماس أبدت موافقة مبدئية على نزع السلاح في الاتصالات غير العلنية، رغم استمرارها في رفض ذلك علنا، معتبرا أن "الفجوة بين الموقف العلني والسري تعكس رغبة الحركة في الحفاظ على صورتها أمام جمهورها، مع ترك باب المفاوضات مفتوحًا".

ورغم ذلك، أكد دبلوماسي أوروبي آخر للصحيفة أنه لا يوجد أي تقدم حقيقي في ملف نزع سلاح حماس حتى الآن، مشيرا إلى أن "النقاشات ما زالت في مرحلة الأفكار العامة دون الدخول في تفاصيل عملية".

وقال إن رفض إسرائيل إدخال السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة يظل أحد العقبات الأساسية أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الدولية المتعلقة بإدارة القطاع وترتيبات الأمن وإعادة الإعمار.

وأضاف أن "غياب توافق سياسي حول الجهة التي ستدير غزة بعد الحرب يعرقل أي تقدم ملموس".

وأضاف المصدر، أن هذا يثير قلقًا بالغًا في المجتمع الدولي: "هذا يوصلنا إلى السؤال: ما هي البصمة الفلسطينية في اليوم التالي؟ وما هو دور السلطة الفلسطينية في كل هذا؟ جميع الدول الأوروبية ترى أن على السلطة الفلسطينية أن تلعب دورًا في هذا. صحيح أن على السلطة مواصلة الإصلاحات. لكننا نعتقد أن بإمكان الفلسطينيين لعب دور في عملية نزع السلاح من غزة. الوضع متعثر. في جوهره، يُمثل رفض إسرائيل منح السلطة الفلسطينية أي دور مشكلة كبيرة. لا يمكن وصف ذلك بغير ذلك".

التوترات في المقر الأمريكي

يشرف على المساعدات المقدمة إلى غزة المقر الأمريكي الدولي المُقام في كريات غات، لكن دبلوماسيين أوروبيين كبارًا مطلعين على ما يحدث هناك يتحدثون عن توترات تحيط بعمليات المقر. وقال المسؤولون الأوروبيون: "أحيانًا يتساءل المرء عما إذا كان الأمريكيون المتمركزون في المقر هم الأمريكيون الذين يتخذون القرارات". وأضافوا: "يقول لنا الجميع إننا بحاجة إلى التحدث مع من يتخذ القرارات، ومن يتحدث إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وليس إلى الجنرال باتريك فرانك، الذي يرأس المقر الأمريكي".

وأضاف المسؤولون الأوروبيون, أن الجنرال فرانك "يتعرض لضغوط كبيرة لتحقيق نتائج"، وأنه على الرغم من أن العمل مع الأمريكيين جيد، إلا أنه "مجال خطير ذو نتائج ضئيلة". وأشاروا إلى أنه تم إنجاز خطوات أسهل، مثل دخول المزيد من الشاحنات وفتح معابر إضافية.

وأضافوا: "الآن تبدأ الخطوات الصعبة. ولهذا، يجب منح السلطة الفلسطينية دورًا. نحتاج إلى فكرة حول كيفية تنظيم عملية نزع السلاح، وعلينا البدء بترتيبات أمنية بديلة. نحن مستعدون لتدريب قوات أمن فلسطينية جديدة. يمكننا العمل مع الأردن ومصر. هناك قوة شرطة أوروبية يمكن أن تكون مفيدة، ولكن يجب أن تكون هناك إرادة للقيام بذلك. لا نرى هذه الإرادة من الجانب الإسرائيلي".

وأكد الدبلوماسي الأوروبي أن الشعور بأن الأمور عالقة هو شعور حقيقي. "ولكن من ناحية أخرى، أُحرز تقدم كبير على الصعيد الإنساني. لم يقتصر الأمر على زيادة عدد الشاحنات الداخلة إلى غزة، بل شمل أيضًا أنواع البضائع التي تدخلها. لقد تحسن الوضع. ليس الوضع كما نطمح إليه، ولكن هناك تقدم كبير. كلما دخلنا أكثر، ستنخفض عمليات النهب بشكل ملحوظ."

في الوقت نفسه، أعرب المسؤول عن قلقه إزاء عدم الاستعداد لمواجهة أمطار الشتاء، حيث أُبلغ عن فيضانات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين خلال فترات الأمطار القليلة التي هطلت الشهر الماضي. وقال: "نحن قلقون للغاية بشأن الاستعدادات لفصل الشتاء. لقد رأيتم ما يحدث عند هطول الأمطار، وكيف يصبح الوضع كارثيًا في الخيام. من المهم توفير خيام جيدة".

وبحسب المصدر، فإن إحدى المشكلات الرئيسية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية هي قائمة المواد ذات الاستخدام المزدوج، تلك المواد التي تُستخدم لأغراض مدنية، ولكن يُخشى استخدامها أيضًا لأغراض إرهابية. وزعم المصدر: "من الغريب أن قائمة الواردات التجارية أقل صرامة من تلك المخصصة للمنظمات الإنسانية". وأضاف: "هذه إحدى القضايا التي يجري العمل عليها، ولم يُحرز تقدم يُذكر. إسرائيل تمنع دخول العديد من المنتجات. ولكن بشكل عام، التقدم الإنساني ملموس، وهذا أمر جيد. نشهد تحولًا من المساعدات الفورية إلى مساعدات متوسطة وطويلة الأجل".