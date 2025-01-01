أردوغان: إسرائيل تنتهك اتفاق وقف النار في غزة تحت ذرائع واهية وحركة “حماس” تحافظ عليه رغم الاستفزازات

اسطنبول / وكالات/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بذرائع واهية، وإن حركة حماس تتبنى “نهجا صبورا” في الحفاظ عليه رغم الاستفزازات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، السبت، خلال حفل توزيع جوائز جمعية “نشر العلم”، في إسطنبول.

وأشار أردوغان إلى وجود “حملة تضليل على المنصات الرقمية والإعلام الصهيوني للحيلولة دون تضامن شعبنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم”.

وأضاف أن المؤسسات الإعلامية العالمية التي خيّمت في إسطنبول خلال أحداث “غزي بارك” بتركيا، أغمضت عيونها تماما أمام استشهاد أكثر من 270 صحفيا في غزة.