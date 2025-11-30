رام الله : اتحاد المعلمين يعلن إضرابا جزئيا لثلاثة أيام احتجاجا على تنصل الحكومة من تنفيذ الاتفاقات

رام الله/سما/

أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اليوم السبت، خطوات نقابية تصعيدية تشمل إضراباً جزئياً لمدة ثلاثة أيام، احتجاجاً على ما وصفه بـ"تنصل الحكومة من تنفيذ اتفاقات سابقة تتعلق بصرف الرواتب وتحسين أوضاع المعلمين".

وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة للاتحاد، أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها السابقة المتعلقة بصرف مبلغ 500 شيكل خلال عشرة أيام من صرف الرواتب، إضافة إلى مستحقات مالية أخرى مرتبطة بخطوات إصلاحية أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية.

وقال الاتحاد إن الأزمة تفجرت بعد رفض وزارة المالية صرف الدفعة المتفق عليها، وعدم التزام وزارة التربية بتنفيذ الاتفاق السنوي المتعلق بملف العلاوات، ما دفع الاتحاد إلى اتخاذ قرارات نقابية "لحماية حقوق المعلمين والدفاع عن كرامتهم المهنية".

وقرر الاتحاد ما يلي:

الإضراب الشامل بعد الحصة الثالثة أيام الأحد 2025/11/30 والاثنين 2025/12/1 والثلاثاء 2025/12/2.

يستثنى من ذلك مدارس القدس نظراً لخصوصية الوضع التعليمي فيها.

يكون الدوام الإداري يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع ذاته.

في حال التزام وزارتي التربية والتعليم والمالية باتفاقهما خلال الأسبوع، سيتم تعليق الخطوات فوراً، وفق البيان.

وأكد الاتحاد أن مطالبه الأساسية تتمثل في:

صرف كامل الرواتب للمعلمين دون اقتطاعات أو تجزئة.

صرف العلاوات وفق النظام المالي والإداري المتفق عليه.

وقف "المماطلة" الحكومية في تنفيذ الاتفاقات مع الاتحاد.

وشدد البيان على أن الاتحاد "ماضٍ في خياراته النقابية ما لم تلتزم الحكومة بتنفيذ التفاهمات الموقعة"، مشيراً إلى أن باب الحوار "سيظل مفتوحاً شريطة احترام حقوق المعلمين".

واختتم البيان بالتأكيد على أن الاتحاد سيواصل متابعة الملف "بمسؤولية وطنية ونقابية"، داعياً المعلمين إلى الالتزام بالخطوات المعلنة.