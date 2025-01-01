  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قرار ترامب المفاجئ بإغلاق المجال الجوي لفنزويلا بشكل كامل يُشعل غضب كركاس: تهديد استعماري ومساس بسيادتنا

السبت 29 نوفمبر 2025 10:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرار ترامب المفاجئ بإغلاق المجال الجوي لفنزويلا بشكل كامل يُشعل غضب كركاس: تهديد استعماري ومساس بسيادتنا



كاراكاس/ وكالات/

دانت فنزويلا السبت إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ينبغي اعتبار مجالها الجوي “مغلقا بالكامل”، ووصفته ب”تهديد استعماري”.
وأورد بيان صادر عن وزارة الخارجية أن “فنزويلا تندد بالتهديد الاستعماري الذي يسعى إلى المساس بسيادة مجالها الجوي وتدينه، إذ يشكل عدوانا جديدا مستفزا وغير مشروع وغير مبرر ضد الشعب الفنزويلي”.
وأتى إعلان ترامب فيما تُكثّف الولايات المتحدة الضغط على فنزويلا من خلال نشر قواتها على نطاق واسع في منطقة البحر الكاريبي ولاسيما عبر إرسال أكبر حاملة طائرات في العالم إلى المنطقة، والتهديد بشن ضربات برية على الأراضي الفنزويلية في إطار حربها على عصابات المخدرات.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإيراني يكشف لأول مرة عن تفاصيل “دقيقة” حدثت خلال حرب الـ12 يوما مع إسرائيل: واجهنا تحالفًا من 33 دولة

الأردن يبدأ بناء مدينة كبرى في موقع استراتيجي

بالغراء والصبر… فلسطينية تُعيد الحياة للأوراق النقدية الممزقة في أسواق غزة المحاصرة

جيش الاحتلال يدرس توسيع عملياته في سوريا بعد عملية بيت جن: اغتيالات وقصف بالصواريخ ..

أسعار صرف العملات في فلسطين

شهداء وجرحى في غارات جوية شرق غزة وقصف مدفعي وإطلاق نار وسط وجنوب القطاع

نيويورك تايمز": اتصال هاتفي بين ترامب ومادورو وبحث امكانية لقاء مباشر بينهما ..

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يتعهد بإعادة رفات آخر أسير إسرائيلي في قطاع غزة ويؤكد: إسرائيل تعمل كل ما بوسعها لإغلاق هذا الملف

السيسي: العالم يشهد الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في وجه الظلم والطغيان ويجب إعادة بناء ما دمرته إسرائيل في غزة

اليونيسف: أكثر من 9000 حالة سوء تغذية حاد لأطفال غزة وتحذير من غرق المناطق المنخفضة..

جيش الاحتلال يدرس توسيع عملياته في سوريا بعد عملية بيت جن: اغتيالات وقصف بالصواريخ ..

IMG_2731

الجيش الإيراني يكشف لأول مرة عن تفاصيل “دقيقة” حدثت خلال حرب الـ12 يوما مع إسرائيل: واجهنا تحالفًا من 33 دولة

الاتصالات الفلسطينية