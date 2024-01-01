أيرلندا: ازالة اسم الرئيس الإسرائيلي السابق حاييم هرتسوغ من حديقة لتكريم الضحايا الفلسطينيين

دبلن/سما/

وافق مجلس مدينة دبلن، عاصمة أيرلندا ، هذا الأسبوع على قرار إزالة اسم الرئيس السادس لدولة الاحتلال، حاييم هرتسوغ، من حديقة تحمل اسمه في حي راثغار. اتُخذ القرار وسط ضغوط من جهات مؤيدة للفلسطينيين، وأثار جدلاً في أوساط الجالية اليهودية في البلاد.

ووافقت اللجنة الإقليمية الجنوبية الشرقية التابعة لمجلس المدينة على اقتراح تغيير اسم الحديقة مجددًا في ديسمبر الماضي، على خلفية الحرب العدوانية على قطاع غزة، وأُقرّ أخيرًا بأغلبية الأصوات يوم الاثنين الماضي.

ويطالب ناشطون مؤيدون لفلسطين بتسمية المكان "حديقة فلسطين الحرة"، أو تيمّنًا بالفتاة الفلسطينية هند رجب، التي قُتلت في غزة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في يناير 2024، وأصبحت أحد رموز الإبادة عالميًا.

وجاء القرار وسط ضغوط مستمرة من جانب المنظمات المناهضة لإسرائيل، التي نظمت العديد من المظاهرات في دبلن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك دعوات لمقاطعة إسرائيل من جانب المنظمات الرياضية الدولية مثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

أثار القرار انتقادات حادة بين الشخصيات المؤيدة لإسرائيل في البلاد.

وكتب وزير العدل الأيرلندي السابق، آلان شاتر، على مواقع التواصل الاجتماعي: "أصبح مجلس مدينة دبلن نازيًا بكل معنى الكلمة. قررت لجنة تابعة للمجلس محو التاريخ اليهودي الأيرلندي. سُميت الحديقة باسم حاييم هرتسوغ، الذي كان والده صديقًا لإيمون دي فاليرا (أحد أبرز الشخصيات في النضال من أجل استقلال أيرلندا، والذي شغل منصبي رئيس الوزراء والرئيس في عام 1991)."

وأضاف أن "بعض أعضاء المجلس يبدون مصممين على جعل دبلن مكانًا معاديًا لا يُطاق للجالية اليهودية والأطفال اليهود الذين يرتادون المدرسة اليهودية المجاورة للحديقة. يجب على المجلس بكامل هيئته رفض هذا القرار الصارخ المعادي للسامية، وعلى الحكومة التدخل ومعارضته".