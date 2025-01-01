اليونيسف: أكثر من 9000 حالة سوء تغذية حاد لأطفال غزة وتحذير من غرق المناطق المنخفضة..

رام الله/سما/

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من تدهور الأوضاع الإنسانية للأطفال في قطاع غزة مع حلول فصل الشتاء، مؤكدة أن نحو 9,300 حالة سوء تغذية حاد تم تسجيلها لدى أطفال دون سن الخامسة خلال تشرين الأول الماضي.

شددت المنظمة على أن مستويات سوء التغذية المرتفعة تعرض حياة الأطفال للخطر، ويتفاقم ذلك مع الشتاء الذي "يسرع انتشار الأمراض ويزيد من خطر الوفاة بين الأطفال الأكثر ضعفا".

مستويات سوء التغذية المرتفعة تعرض حياة الأطفال للخطر، ويتفاقم ذلك مع الشتاء.

أوضحت اليونيسف أن فحص التغذية الذي أجري بالتعاون مع الشركاء خلال أكتوبر الماضي أكد وجود نحو 9,300 طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، وما يزال هؤلاء الأطفال يواجهون الجوع والمرض وتعرضا لدرجات حرارة منخفضة، في ظروف تقترب من الخطر القاتل.