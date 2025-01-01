  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اليونيسف: أكثر من 9000 حالة سوء تغذية حاد لأطفال غزة وتحذير من غرق المناطق المنخفضة..

السبت 29 نوفمبر 2025 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليونيسف: أكثر من 9000 حالة سوء تغذية حاد لأطفال غزة وتحذير من غرق المناطق المنخفضة..



رام الله/سما/

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من تدهور الأوضاع الإنسانية للأطفال في قطاع غزة مع حلول فصل الشتاء، مؤكدة أن نحو 9,300 حالة سوء تغذية حاد تم تسجيلها لدى أطفال دون سن الخامسة خلال تشرين الأول الماضي.

شددت المنظمة على أن مستويات سوء التغذية المرتفعة تعرض حياة الأطفال للخطر، ويتفاقم ذلك مع الشتاء الذي "يسرع انتشار الأمراض ويزيد من خطر الوفاة بين الأطفال الأكثر ضعفا".

مستويات سوء التغذية المرتفعة تعرض حياة الأطفال للخطر، ويتفاقم ذلك مع الشتاء.

أوضحت اليونيسف أن فحص التغذية الذي أجري بالتعاون مع الشركاء خلال أكتوبر الماضي أكد وجود نحو 9,300 طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، وما يزال هؤلاء الأطفال يواجهون الجوع والمرض وتعرضا لدرجات حرارة منخفضة، في ظروف تقترب من الخطر القاتل.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن اسماء الدول التي التي حظر ترامب استقبال مهاجريها

الجيش الإيراني يكشف لأول مرة عن تفاصيل “دقيقة” حدثت خلال حرب الـ12 يوما مع إسرائيل: واجهنا تحالفًا من 33 دولة

شهداء وجرحى في غارات جوية شرق غزة وقصف مدفعي وإطلاق نار وسط وجنوب القطاع

نعيم قاسم: اغتيال إسرائيل الطبطبائي اعتداء سافر وجريمة موصوفة ومن حق حزب الله الردّ وسيحدد التوقيت المناسب

جيش الاحتلال يدرس توسيع عملياته في سوريا بعد عملية بيت جن: اغتيالات وقصف بالصواريخ ..

القيادة المركزية الأميركية: توسعة مركز التنسيق بغزة ليضم 50 دولة ومنظمة دولية

أسعار صرف العملات في فلسطين

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يدرس توسيع عملياته في سوريا بعد عملية بيت جن: اغتيالات وقصف بالصواريخ ..

IMG_2731

الجيش الإيراني يكشف لأول مرة عن تفاصيل “دقيقة” حدثت خلال حرب الـ12 يوما مع إسرائيل: واجهنا تحالفًا من 33 دولة

مركز حقوقي فلسطيني؛ إسرائيل قتلت 130 طفلا و54 امرأة منذ وقف إطلاق النار بغزة

شهيدان طفلان باستهداف اسرائيلي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

شهداء وجرحى في غارات جوية شرق غزة وقصف مدفعي وإطلاق نار وسط وجنوب القطاع

الاتصالات الفلسطينية