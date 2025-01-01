الأردن يبدأ بناء مدينة كبرى في موقع استراتيجي

عمان / وكالات /

أطلق رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، اليوم السبت، مشروع مدينة عمرة لمواكبة الحاجات السكانية المستقبلية في المملكة، والذي يفتح فرصا استثمارية واقتصادية واعدة.

واطلع حسان خلال زيارته اليوم لموقع مشروع مدينة عمرة، على مخطّطات المشاريع التي ستنشأ خلال المرحلة الأولى، والتي ستقام على مساحة 40 ألف دونم من أصل نصف مليون دونم.

وستتولى الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق الحكومية متابعة وتسهيل مراحل إنجازها، وسيبدأ العمل فيها مطلع العام المقبل وتمتد حتى عام 2029.

ولن تكون مدينة عمرة عند اكتمالها عاصمة جديدة ولا إدارية، بل يأتي مشروعها لمواكبة الحاجات السكانية المستقبلية في المملكة، خصوصا في مدينتي عمان والزرقاء، اللتين يتوقع أن يصل عدد السكان فيهما إلى 11 مليون نسمة خلال 25 عاما، إذا استمر النمو السكاني على مساره في العقد الماضي. كما نقلت وكالة "بترا".

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تخصيص أراض لإقامة مشاريع استثمارية إنتاجية تشمل مركزا دوليا للمعارض والمؤتمرات، ومدينة رياضية متكاملة تضم ملعبا دوليا لكرة القدم ومدينة أولمبية إلى جانبه، وصالات مجهزة بمعايير أولمبية للرياضات المختلفة ومضمارا لسباق السيارات.

ويتميز مشروع مدينة عمرة بموقعه الاستراتيجي على طرق دولية تربط الأردن بالسعودية وسوريا والعراق، كما يبعد 40 كم عن وسط عمان، و35 كم عن كل من مدينة الزرقاء ومطار الملكة علياء الدولي.