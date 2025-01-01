  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأردن يبدأ بناء مدينة كبرى في موقع استراتيجي

السبت 29 نوفمبر 2025 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يبدأ بناء مدينة كبرى في موقع استراتيجي



عمان / وكالات /

أطلق رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، اليوم السبت، مشروع مدينة عمرة لمواكبة الحاجات السكانية المستقبلية في المملكة، والذي يفتح فرصا استثمارية واقتصادية واعدة.

واطلع حسان خلال زيارته اليوم لموقع مشروع مدينة عمرة، على مخطّطات المشاريع التي ستنشأ خلال المرحلة الأولى، والتي ستقام على مساحة 40 ألف دونم من أصل نصف مليون دونم.

وستتولى الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق الحكومية متابعة وتسهيل مراحل إنجازها، وسيبدأ العمل فيها مطلع العام المقبل وتمتد حتى عام 2029.

ولن تكون مدينة عمرة عند اكتمالها عاصمة جديدة ولا إدارية، بل يأتي مشروعها لمواكبة الحاجات السكانية المستقبلية في المملكة، خصوصا في مدينتي عمان والزرقاء، اللتين يتوقع أن يصل عدد السكان فيهما إلى 11 مليون نسمة خلال 25 عاما، إذا استمر النمو السكاني على مساره في العقد الماضي. كما نقلت وكالة "بترا".

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تخصيص أراض لإقامة مشاريع استثمارية إنتاجية تشمل مركزا دوليا للمعارض والمؤتمرات، ومدينة رياضية متكاملة تضم ملعبا دوليا لكرة القدم ومدينة أولمبية إلى جانبه، وصالات مجهزة بمعايير أولمبية للرياضات المختلفة ومضمارا لسباق السيارات.

ويتميز مشروع مدينة عمرة بموقعه الاستراتيجي على طرق دولية تربط الأردن بالسعودية وسوريا والعراق، كما يبعد 40 كم عن وسط عمان، و35 كم عن كل من مدينة الزرقاء ومطار الملكة علياء الدولي.

IMG_2743

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن اسماء الدول التي التي حظر ترامب استقبال مهاجريها

الجيش الإيراني يكشف لأول مرة عن تفاصيل “دقيقة” حدثت خلال حرب الـ12 يوما مع إسرائيل: واجهنا تحالفًا من 33 دولة

شهداء وجرحى في غارات جوية شرق غزة وقصف مدفعي وإطلاق نار وسط وجنوب القطاع

نعيم قاسم: اغتيال إسرائيل الطبطبائي اعتداء سافر وجريمة موصوفة ومن حق حزب الله الردّ وسيحدد التوقيت المناسب

جيش الاحتلال يدرس توسيع عملياته في سوريا بعد عملية بيت جن: اغتيالات وقصف بالصواريخ ..

القيادة المركزية الأميركية: توسعة مركز التنسيق بغزة ليضم 50 دولة ومنظمة دولية

أسعار صرف العملات في فلسطين

الأخبار الرئيسية

اليونيسف: أكثر من 9000 حالة سوء تغذية حاد لأطفال غزة وتحذير من غرق المناطق المنخفضة..

جيش الاحتلال يدرس توسيع عملياته في سوريا بعد عملية بيت جن: اغتيالات وقصف بالصواريخ ..

IMG_2731

الجيش الإيراني يكشف لأول مرة عن تفاصيل “دقيقة” حدثت خلال حرب الـ12 يوما مع إسرائيل: واجهنا تحالفًا من 33 دولة

مركز حقوقي فلسطيني؛ إسرائيل قتلت 130 طفلا و54 امرأة منذ وقف إطلاق النار بغزة

شهيدان طفلان باستهداف اسرائيلي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية