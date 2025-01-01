  1. الرئيسية
وصول موكب حارس الأراضي المقدسة إلى بيت لحم إيذانا بالبدء باحتفالات أعياد الميلاد

السبت 29 نوفمبر 2025 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول موكب حارس الأراضي المقدسة إلى بيت لحم إيذانا بالبدء باحتفالات أعياد الميلاد



بيت لحم /سما/

وصل إلى مدينة بيت لحم قادما من مدينة القدس، اليوم السبت، موكب حارس الأراضي المقدسة الاب فرانشيسكو يالبو، إيذانا بالبدء باحتفالات اعياد الميلاد المجيدة.

وعلى بلاط كنيسة المهد، استقبل الموكب الذي تقدمه فرقتان كشفيتان، استقبالا رسميا تقدمه وزير السياحة هاني الحايك، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس رمزي خوري، ومحافظ بيت لحم محمد طه ابو عليا، ونائب رئيس بلدية بيت لحم لوسي ثلجية، ومدير عام الشرطة في محافظة بيت لحم العميد حقوقي مراد قنداح، وقائد منطقة بيت لحم العميد ابراهيم ابو كشك، ووجهاء وأبناء رعية اللاتين.

وسار الموكب مشيا على الأقدام من دوار العمل الكاثوليكي مرورا بشارع راس افطيس والنحمة وصولا إلى ساحة المهد

وبعد مصافحته، تقدم الموكب مترجلا والدخول الى كنيسة المهد، وتراس في كنيسة القديسة كاترينا قداسا خاصا بمشاركة ابناء الرعية.

كما استقبل الموكب من قبل طلاب مدرستي تراسنطة ومار يوسف في بيت لحم.

وقال محافظ بيت لحم ابو عليا، "اليوم بيت لحم مبهجة وتستعد لاستقبال زوارها والمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد، وهناك امل لدى الفلسطينيين ان يتغير الحال وان يقف العالم امام مسؤولياته".

وأضاف: بيت لحم كما هو كل عام سترسل رسالتها وهي رسالة المحبة والسلام، ودعا العالم لزيارة بيت لحم التي هي آمنة وهادئة.

بدورها، قالت لوسي ثلجية، هناك استعدادات كبيرة في بيت لحم لإنجاح الاحتفالات التي غابت عامين بسبب العدوان على قطاع غزة، بحيث تليق بمدينة مهد المسيح، حيث أنظار العالم تتجه صوبها، ووضع العالم امام الصعاب التي تمر بها.

وأضافت، "نتسلح بهذه المناسبة الدينية الوطنية بأن نجدد العهد والوعد والأمل"، وشعارنا سيكون "استنيري فلسطين".

وقال حارس الأراضي المقدسة "نبرق اليوم للعالم ان بيت لحم هي صاحبة رسالة الميلاد ونحن سنصلي من اجل الرجاء والمحبة والسلام من بيت لحم وفلسطين إلى العالم ونتمنى ان يحمل معه الأمل والخير، وان تتوقف الحرب في فلسطين.

من جانبه، قال رمزي خوري "بيت لحم تختلف عن العامين الماضيين، فاليوم تتسلح بالأمل والرجاء للتغيير إلى الأفضل، وأدعو العالم إلى الحضور، والتضامن مع شعبنا الفلسطيني.

