بن غفير: سأعمل لإلغاء التحقيق مع الجنود الذين اعدموا فلسطينيين في جنبن..

السبت 29 نوفمبر 2025 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير: سأعمل لإلغاء التحقيق مع الجنود الذين اعدموا فلسطينيين في جنبن..



القدس المحتلة/سما/

توعد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بـأنه سيعمل على إلغاء "الإجراء الذي ينصّ على أن أي حادث ينتهي بإطلاق نار على مسلح يوجب فتح تحقيق"، على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها إلى القاعدة العسكرية حيث تتواجد وحدة الجنود التي قامت بإطلاق النار على شابين فلسطينيين في جنين، الخميس، سلّما نفسيهما لقوات الاحتلال عقب خروجهما من منزل كان محاصرًا.

وقال بن غفير، في تصريح مصوّر، نقلته قناة "كان" العبرية، إنه "جئتُ لأعانق المقاتلين الأبطال هنا. يجب إنهاء هذا الإجراء المشوه الذي بموجبه عندما يطلق مقاتلنا النار على مخرب يؤخذ مباشرة إلى التحقيق".

وتابع أنه "يجب إيقاف هذا الإجراء المشوّه، نحن نقاتل أعداء وقتلة يريدون اغتصاب النساء وحرق الأطفال"، بحسب وصفه.

وأطلقت قوات الاحتلال، الرصاص الحيّ بشكل مباشر تجاه الشابين من مسافة الصفر، في حي جبل أبو ظهير بمدينة جنين، ولم تسمح لأحد بالاقتراب من الشابين بعد أعدمهما بدم بارد، ومنع سيارات الإسعاف من نقلهما.

