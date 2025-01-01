السفير الأمريكي الجديد في لبنان: إسرائيل لا تحتاج إلى إذن واشنطن للدفاع عن نفسها

قال السفير الأمريكي في لبنان لصحيفة هآرتس العبرية إن إسرائيل لا تحتاج إلى إذن من الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها، وإن واشنطن تضغط على بيروت لتنفيذ قرارها بنزع سلاح جماعة حزب الله.

وأضاف ميشيل عيسى سفير واشنطن الجديد، "تقيّم إسرائيل احتياجاتها الأمنية وستتخذ أي إجراءات تراها مناسبة لحماية مواطنيها. لا حاجة للحصول على إذن من الولايات المتحدة للقيام بذلك“.

وقال عيسى، أن واشنطن "تحث [الحكومة اللبنانية] على تنفيذ القرار التاريخي بنزع سلاح حزب الله“.

ووفقًا للسفير الجديد، فإن التزام الولايات المتحدة بتنفيذ هذا القرار "ضروري لاستعادة سلطة الدولة في لبنان وضمان مستقبله". وأضاف أن "نزع سلاح حزب الله والمنظمات الإرهابية الأخرى في لبنان، وإنهاء أنشطة إيران بالوكالة على نطاق أوسع، خطوات أساسية لضمان السلام في لبنان والمنطقة بأسرها".

ورفض عيسى الرد على احتمالية بدء عملية دبلوماسية بين إسرائيل ولبنان، أو على الخطوط العريضة المحتملة لهذه العملية.

وتولى عيسى منصبه قبل نحو أسبوعين، وهو يشغل أيضًا منصب المبعوث الأمريكي الخاص إلى المنطقة، توم باراك. إلى جانب عيسى، عادت مورغان أورتاغوس، النائب السابقة لستيف ويتكوف، إلى الساحة اللبنانية قبل بضعة أشهر، بالتزامن مع عملها في البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة. وقد زارت مورغان باريس هذا الأسبوع والتقت آن كلير ليجاندر، مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط. وردًا على سؤال حول أهداف الولايات المتحدة وأولوياتها في لبنان، أجاب السفير الجديد بأن الإدارة تركز على تحقيق "سلام دائم بين لبنان وإسرائيل ودعم سيادة لبنان".

وأكدت، لتحقيق ذلك، ضرورة وقف أنشطة إيران بالوكالة ونزع سلاح حزب الله والمنظمات الأخرى في البلاد. وأضاف أن الإدارة تعمل أيضًا على "ضمان مستقبل يسوده السلام والازدهار من خلال تعزيز الفرص التجارية للأمريكيين في لبنان ومع شركائهم اللبنانيين"

صعدت إسرائيل من هجماتها على لبنان في الأسابيع الأخيرة، متهمة حزب الله بإعادة بناء نفسه في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى أكثر من عام من العنف، بما في ذلك شهرين من الحرب المفتوحة.

واجه لبنان ضغوطًا من الولايات المتحدة وإسرائيل لنزع سلاح حزب الله وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينص على سيطرة الجيش اللبناني وقوة حفظ السلام الدولية بانيفيل على جنوب لبنان. رفض حزب الله التخلي عن أسلحته.