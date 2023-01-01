بالغراء والصبر… فلسطينية تُعيد الحياة للأوراق النقدية الممزقة في أسواق غزة المحاصرة

غزة /سما/

باستخدام غراء وشفرة ونظرة ثاقبة، تُصلح الفلسطينية منال السعدني الأوراق النقدية الممزقة، وهي ضرورة في قطاع غزة، حيث ينفد النقد المتداول في القطاع المدمر من الحرب. ومقابل كل ورقة نقدية تُعيدها إلى زبائنها، يُعطونها بعض العملات المعدنية في المقابل.

مع استمرار حصار غزة طوال معظم فترة الحرب الإسرائيلية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، استُنفدت الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الأوراق النقدية، ولم تُزوّد ​​بنوكها بأي أوراق نقدية جديدة.

تحمل منال يومياً طاولتها البلاستيكية الصغيرة على بُعد بضعة كيلومترات من مخيم البريج للاجئين، وتضعها في سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. ويأتي إليها حشد من الناس، يُظهرون لها عيوب أوراقهم النقدية من فئة الشيقل الإسرائيلي. وتقول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «قررتُ العمل، وبدأتُ بإصلاح الأوراق النقدية»، موضحةً أنها مصدر دخلها الوحيد.

وتوضح السيدة: «لأنني امرأة... وقف معظم الناس بجانبي ودعموني. كانوا يحضرون لي أوراقاً نقدية من فئة 20 شيقلاً ويقولون لي: نريدكِ أن تُصلحي هذه الأوراق مقابل شيقل أو شيقلين». وهو ما قبلته، والحمد لله على ذلك».

وتعمل السيدة الفلسطينية على لوح زجاجي سميك، مستخدمةً شيفرة سكين متعددة الاستخدامات لتوزيع الغراء على الورق، ثم تُسوّيه على السطح بأطراف أصابعها. وترفع منال الأوراق النقدية إلى الضوء، تُمعن النظر في الضرر، وتمعن النظر في عملها اليدوي. لكنها تتمنى لو كانت في المنزل مع بناتها. وتقول بصوتٍ مُتألم: «انظروا لنا بعطف ورحمة، وتفهموني كأم فلسطينية. أنا مُتعبةٌ جداً».

أزمة سيولة نقدية

ويُستخدم الشيقل الإسرائيلي الجديد في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية. الشيقل الواحد يساوي 0.30 دولار.

وتحمل أوراق الشيقل صوراً لشعراء عبريين بارزين، حيثُ ورقة العشرين باللون الأحمر، وفئة الخمسين باللون الأخضر، وفئة المائة باللون البرتقالي، وفئة المائتين باللون الأزرق.

وتُعيد منال الألوان إلى الأوراق النقدية لتجديد مظهرها. قالت وهي تُعيد ورقتين نقديتين من فئة 20 شيقلاً لأحد الزبائن: «اذهب واشترِ بها بعض البسكويت».

وشرحت نبيلة شنار، إحدى زبائن منال، كيف تُصعّب الأوراق النقدية الممزقة الحياة. وقالت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «معظم الأموال تالفة». وأضافت: «إذا حاولنا استخدام هذه الأموال لشراء أي شيء من أي بقالة، يُخبروننا أنها تالفة، وغير صالحة للاستخدام. لذلك اضطررنا للجوء إلى من يُصلحون الأوراق النقدية بشيقلين لفئة 20 شيقلاً، وثلاثة شيقلات لفئة 50 شيقلاً».

وتابعت نبيلة: «عليهم إيجاد حل لهذه المشكلة، وتزويدنا بالمال لنعيش حياتنا ونشتري ما نحتاجه، ولكن بسبب هذه الأوراق النقدية التالفة لا نستطيع شراء أي شيء».